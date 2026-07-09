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Dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea fostului fotbalist Gabi Mureșan

Polițiștii din Mureș au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea lui Gabi Mureșan, primarul comunei Apold și fost internațional român. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost scos inconștient dintr-un lac aflat în apropierea localității Șaeș și transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să îl salveze.
Dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea fostului fotbalist Gabi Mureșan
Marius Vale
09 iul. 2026, 14:03, Social
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Tragedia s-a produs miercuri seară. Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată, în jurul orei 22:50, că un bărbat din comuna Apold a intrat într-un lac din afara localității Șaeș și nu a mai revenit la suprafață.

La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara și scafandrii Salvamont Mureș.

Gabi Mureșan a fost găsit inconștient

După aproximativ două ore de căutări, Gabi Mureșan a fost identificat în lac și scos la mal în jurul orei 01:00. Victima se afla în stare de inconștiență și a fost predată unui echipaj SMURD, care a transportat-o la spital.

„În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat la spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat”, a transmis IPJ Mureș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Mesajul Primăriei Apold

Moartea primarului a fost anunțată joi dimineață de reprezentanții Primăriei Apold.

„Astăzi trăim cu toții o mare durere. Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit”, se arată în mesajul administrației locale.

Triplu campion al României cu CFR Cluj

Gabriel Mureșan a fost unul dintre jucătorii importanți ai formației CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe. A mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș și a adunat nouă selecții la echipa națională.

După retragerea din fotbal, Gabi Mureșan a intrat în administrația locală. Conducea comuna Apold din anul 2020, iar în 2024 fusese ales pentru al doilea mandat cu aproape 89% dintre voturile exprimate.

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