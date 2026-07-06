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Radu Miruță lansează un formular pentru sesizările călătorilor privind condițiile din trenurile administrate de CFR

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat luni ca a lansat un formular prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Acesta a precizat că răspunsurile călătorilor vor sta la baza unui program de remediere a deficiențelor din sistemul feroviar.
Radu Miruță lansează un formular pentru sesizările călătorilor privind condițiile din trenurile administrate de CFR
RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
06 iul. 2026, 10:39, Politic
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Ministrul Radu Miruță a anunțat lansarea unui formular online destinat tuturor persoanelor care au avut experiențe neplăcute în timpul călătoriilor cu trenul. Potrivit oficialului, formularul poate fi completat rapid și are scopul de a colecta informații direct de la pasageri. 

Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experiență neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. Timp de cel puțin două săptămâni vom strânge date din toată țara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate”, transmite ministrul interimar al Transporturilor. 

Call center fără răspuns și explicații doar „pe hârtie”

Miruță a spus că a luat această măsură după ce în ultimele săptămâni, a primit numeroase sesizări din partea călătorilor privind condițiile de transport feroviar. În plus, acesta a încercat să verifice personal modul în care funcționează sistemul de relații cu publicul al CFR, apelând call center-ul companiei pentru a solicita informații despre numărul sesizărilor primite. 

„În ultimele săptămâni, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul: aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați. am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis”, se arată în postarea ministrului. 

În urma experienței, ministrul i-a convocat pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură, precizând: „Tipic: pe hârtie stăm aproape bine”. 

Formularul poate fi completat aici și conține întrebări precum: Tipul trenului în care călătoriți?, Care este numărul trenului?, În ce vagon călătoriți acum?, Din ce stație ați început călătoria?, Funcționează instalația de climatizare/aer condiționat la un nivel acceptabil?, Care este problema principală întâlnită în vagonul/trenul în care călătoriți?, Ați recomanda acest tip de călătorie cu trenul altor persoane? Numărul tău de telefon. 

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