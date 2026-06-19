CFR: S-au făcut probe de comunicații la viteze de 160 km/h între stațiile Simeria și Sighișoara

Compania susține că au fost făcute, în perioada 15-19 iunie, măsurători privind acoperirea rețelei radio GSM-R, parte a sistemului ERTMS Nivel 2, pe distanța Simeria – Sighișoara. Acțiunea a inclus stațiile și punctele de oprire de pe această secție de circulație și a avut ca obiectiv evaluarea calității și continuității comunicațiilor GSM-R.

Măsurători cu Alstom Coradia Polyvalent

„ERTMS Nivel 2 este o tehnologie europeană de management și control al traficului feroviar, care permite transmiterea continuă a informațiilor esențiale între echipamentele de la bordul trenului și Radio Block Centre (RBC). Mecanicul primește în timp real date privind autorizația de mișcare, limitele de viteză și condițiile de circulație, fără a depinde exclusiv de interpretarea semnalelor laterale clasice”, a transmis CFR Infrastructură.

Măsurătorile au fost făcute cu echipamente montate pe trenul dedicat acestor teste, automotorul Alstom Coradia Polyvalent, la viteza de 160 km/h.

Date înregistrate automat

Astfel, au fost înregistrate date privind nivelul semnalului recepționat, calitatea comunicației radio, rata erorilor de bit, raportul semnal-zgomot, continuitatea acoperirii, transferul între celulele radio și eventualele întreruperi ale transmisiei. Datele sunt înregistrate automat de echipament, care furnizează un raport la finalizarea curselor, în care sunt evidențiate problemele identificate.

„Aceste măsurători sunt efectuate pentru verificarea remedierii problemelor identificate în urma testelor din anul 2025. Prin astfel de acțiuni tehnice, CFR S.A. susține exploatarea infrastructurii în condiții moderne, eficiente și conforme cu standardele europene, în beneficiul călătorilor, operatorilor feroviari și interesului public”, mai transmite compania.