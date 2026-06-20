CFR: Probleme la linia de contact pe ruta Iacobeni – Coșna din cauza unei furtuni. Trenuri oprite temporar în trafic

Potrivit CFR SA, incidentul a fost generat de declanșări în rețeaua de alimentare cu energie electrică, produse în contextul rafalelor de vânt asociate fenomenelor meteo din zonă.

Linia de contact asigură alimentarea locomotivelor electrice, iar întreruperea tensiunii a impus verificări tehnice înainte de reluarea circulației în condiții de siguranță.

Trenuri oprite temporar în stații

Din cauza situației, trenul R 5703 a staționat temporar în Halta de mișcare Argeștru, iar trenul IR 1831 a fost oprit temporar în Halta de mișcare Roșu.

Ulterior, la ora 19:40, alimentarea cu energie electrică a fost repusă sub tensiune pe segmentul Iacobeni – Floreni, permițând reluarea circulației pentru cele două trenuri.

Porțiune în continuare afectată și intervenții în desfășurare

Segmentul Floreni – Coșna rămâne în continuare scos de sub tensiune, până la finalizarea verificărilor tehnice și remedierea defecțiunilor constatate.

Pentru intervenție, din Vatra Dornei a fost îndrumată o drezină pantograf, utilaj specializat utilizat pentru verificarea și remedierea defecțiunilor la linia de contact.