CFR Cluj, mesaj după moartea lui Gabi Mureșan: „A plecat dintre noi mult prea devreme”

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru pierderea tragică a fostului nostru mare jucător, Gabi Mureșan, care a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 44 de ani”, a transmis clubul într-o postare pe Facebook.

CFR Cluj amintește că Gabi Mureșan a purtat tricoul alb-vișiniu timp de șase sezoane și a contribuit la una dintre cele mai bune perioade din istoria clubului.

Alături de CFR, fostul mijlocaș a câștigat trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și două Supercupe.

„Pe lângă aceste performanțe, a luptat pentru victorii care vor rămâne mereu în sufletul familiei CFRiste, împotriva unor adversari precum Manchester United, AS Roma și Braga”, se arată în mesajul clubului.

CFR Cluj a precizat că acesta era primarul comunei Apold din 2020 și era „un om foarte apreciat în comunitate”.

„Ne vei lipsi, Gabi! Ne lipsești deja și încă nu conștientizăm că nu mai ești printre noi! Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru clubul nostru și pentru fiecare CFRist în parte! Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit!”, a mai transmis CFR Cluj.

Gabi Mureșan a murit după ce s-a înecat într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. Pompierii din Sighișoara au fost solicitați miercuri seară să caute o persoană căzută în apă, iar victima a fost scoasă din lac și transportată la UPU Târgu Mureș, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.