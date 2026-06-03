Secretar de stat în Ministerul Transporturilor avertizează: Trei conexiuni esențiale lipsesc din proiectul A0. Un exemplu clar de neglijență administrativă

„Autostrada de centură București A0 Nord: 3 conexiuni esențiale lipsesc din proiectul autostrăzii. La 3 ani de la semnarea contractului, niciunul dintre cele 3 noduri rutiere de la Mogoșoaia, Corbeanca și Bâcu nu este inclus integral în proiect”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de oficialul din minister.

Cosma a spus că niciunul dintre cele trei noduri rutiere de la Mogoșoaia, Corbeanca și Bâcu nu este inclus integral în proiectul autostrăzii si a criticat CNAIR pentru „neglijență administrativă și de lipsă de anticipare în gestionare”, afirmând: „Să descoperi cu doar câteva luni înainte de finalizarea lucrărilor că o autostradă de peste 20 km riscă să rămână fără conexiuni funcționale către comunitățile pe care trebuie să le deservească este complet inacceptabil”.

Acesta a explicat și stadiul celor trei noduri rutiere care trebuiau incluse în proiect. Nodul rutier de la Bâcu a fost complet omis din contractul inițial și face în prezent obiectul unui proiect separat, aflat abia în etapa studiului de fezabilitate.

La Chitila, bretelele nodului modificat nu ajung până la DN7, iar realizarea sensurilor giratorii necesare conectării la rețeaua existentă de drumuri urmează să fie licitată separat.

În cazul Mogoșoaiei, sensul giratoriu care ar trebui să asigure legătura cu DN1A este inclus în proiectul Centurii Buftea, cu termen de finalizare estimat pentru anul 2027.

„Am solicitat de urgență CNAIR și constructorului să identifice soluții provizorii pentru toate cele trei puncte de conectare”, mai spune oficialul.

Pentru zona Mogoșoaia s-a agreat deja prioritizarea lucrărilor cu constructorul variantei ocolitoare Buftea. În paralel, constructorul autostrăzii A0 a înaintat o propunere pentru realizarea unei bretele și a unui sens giratoriu provizoriu în DN1A.