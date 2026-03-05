„Soția să stea acasă și să asculte” – nu e 1955, e opinia a 31% din bărbații generației Z

Concluzia aparține unui studiu realizat de cercetători de la King’s College London. Au fost chestionate 23.000 de persoane din 29 de țări, de la generația Z până la baby boomers, conform Daily Mail.

Rezultatele sunt izbitoare când sunt comparate între generații.

Dintre bărbații din generația Z, 31% consideră că soția trebuie să-și asculte întotdeauna soțul. Același răspuns a fost dat de doar 13% dintre bărbații baby boomers.

Printre femeile din generația Z, procentul este de 18%, față de 6% în rândul femeilor baby boomers.

Un sfert dintre bărbații din generația Z (24%) cred că o femeie nu ar trebui să pară prea independentă. Și 21% consideră că o „femeie adevărată” nu ar trebui să inițieze niciodată relații sexuale.

Paradoxul generației Z

Datele revelă o contradicție surprinzătoare. Aceiași bărbați din generația Z care susțin supunerea soției consideră, în același timp, că femeile cu carieră de succes sunt mai atractive. Cercetătorii numesc fenomenul „marea renegociere” a rolurilor de gen.

„Această dualitate deschide un dialog vital despre modul în care normele de gen sunt remodelate”, a declarat Kelly Beaver, director executiv Ipsos Marea Britanie.

Trendul „tradwife”: nostalgie sau semnal de alarmă?

Mișcarea „tradwife” a câștigat milioane de adepți pe rețelele sociale.

Influenceri precum Nara Smith și Hannah Neeleman promovează un stil de viață centrat pe gospodărie și supunere față de soț. Tendința are rădăcini în Marea Britanie anilor 1950 și s-a extins rapid în SUA și Europa.

Profesorul Heejung Chung, directorul Institutului Global pentru Leadershipul Femeilor de la King’s Business School, avertizează însă că fenomenul nu e simplu nostalgie.

„Tendința soțiilor tradiționale arată cum femeile tinere se luptă să concilieze cerințe imposibile”, explică ea. Locurile de muncă cer devotament total, iar responsabilitățile familiale rămân în mare parte ale femeii.

Cercetătorii cer promovarea unor roluri de gen diverse în rândul tinerilor. Scopul declarat: o societate mai echilibrată și un viitor mai liber pentru toți.