Două avioane militare rusești au fost interceptate în apropierea Alaskăi de către SUA și Canada

Două aeronave militare rusești au fost detectate miercuri în apropierea Alaskăi și interceptate de avioane de luptă americane și canadiene, a anunțat joi Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD).
Sursa foto: Lockheed Martin/ZUMA Press Wire Service/ZUMAPRESS.com
Radu Mocanu
05 mart. 2026, 12:42, Știri externe

Aeronavele rusești de tip TU-142 au fost identificate în zona de apărare aeriene a Alaskăi. Pentru monitorizarea acestora, au fost trimise două avioane F-35, două F-16 și patru aeronave de realimentare KC-135, dar și un avion de avertizare E-3 AWACS, două avioane de luptă canadiene CF-18 și o aeronavă de realimentare canadiană CC-150

NORAD a explicat desfășurare evenimentelor, subliniind că astfel de situații au loc în mod regulat și nu sunt considerate o amenințare directă. 

„Aeronavele rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au pătruns în spațiul aerian suveran american sau canadian. Această activitate rusească în zonele ADIZ (Zone de Identificare a Apărării Aeriene) ale Alaskăi și Canadei are loc în mod regulat și nu este considerată o amenințare” se arată în comunicatul emis de NORAD, citat de Le Figaro

