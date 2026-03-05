Două avioane militare rusești au fost interceptate în apropierea Alaskăi de către SUA și Canada

Aeronavele rusești de tip TU-142 au fost identificate în zona de apărare aeriene a Alaskăi. Pentru monitorizarea acestora, au fost trimise două avioane F-35, două F-16 și patru aeronave de realimentare KC-135, dar și un avion de avertizare E-3 AWACS, două avioane de luptă canadiene CF-18 și o aeronavă de realimentare canadiană CC-150

NORAD a explicat desfășurare evenimentelor, subliniind că astfel de situații au loc în mod regulat și nu sunt considerate o amenințare directă.

„Aeronavele rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au pătruns în spațiul aerian suveran american sau canadian. Această activitate rusească în zonele ADIZ (Zone de Identificare a Apărării Aeriene) ale Alaskăi și Canadei are loc în mod regulat și nu este considerată o amenințare” se arată în comunicatul emis de NORAD, citat de Le Figaro.