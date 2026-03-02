India și Canada își reiau relațiile cu un acord privind energia nucleară

Premierii Narendra Modi și Mark Carney au ajuns, de asemenea, la un acord în domenii precum tehnologia, mineralele critice, spațiul, apărarea și educația, potrivit BBC.

Carney a declarat că a convenit cu omologul său indian să încheie un acord de liber schimb, elaborat de ani de zile, până la sfârșitul anului 2026. Ambele țări doresc să reducă expunerea la tarifele comerciale punitive impuse de SUA.

Sub conducerea lui Carney, cele două guverne încearcă să repare relațiile tensionate din cauza predecesorului său care a acuzat Delhi de o legătură cu asasinarea separatistului sikh Hardeep Singh Nijjar pe teritoriul canadian din 2023. India a respins vehement acuzația lui Justin Trudeau.

Relații diplomatice tensionate

Relațiile comerciale și diplomatice au ajuns aproape la un impas, ambele părți expulzându-și reciproc diplomații și anulând serviciile de vize. Canada găzduiește o comunitate uriașă de expatriați indieni. Însă, de când Carney a preluat funcția anul trecut, relația a fost reconstruită cu prudență – ajutată de faptul că guvernul său a declarat că consideră că India nu este în prezent legată de crime violente sau amenințări pe teritoriul canadian.

Unii politicieni din Canada au contracarat însă această afirmație, inclusiv un deputat liberal din propriul partid al lui Carney și membri ai diasporei sikhe din Canada, care spun că cred că sunt în continuare vizați de India.

În urma întâlnirii de luni a lui Carney cu Modi, ministrul canadian de externe, Anita Anand, s-a distanțat de comentariile făcute de un înalt oficial canadian, care a afirmat că India a încetat orice interferență străină în Canada.

„Cuvintele înaltului oficial nu sunt cuvinte pe care le-aș folosi eu personal”, a declarat ea reporterilor la Delhi.

Carney nu a vorbit încă cu reporterii canadieni de la începutul călătoriei sale. Biroul său a anulat o conferință de presă planificată după întâlnirea cu Modi, invocând programul său încărcat.

India și Canada, obiective comune

La discuțiile de la Delhi, atât Carney, cât și Modi au subliniat relația de lungă durată dintre India și Canada, obiectivele comune și legăturile interpersonale strânse.

„În domeniul energiei nucleare civile, am ajuns la un acord istoric pentru furnizarea de uraniu pe termen lung. De asemenea, vom lucra împreună la reactoare modulare mici și reactoare avansate”, a declarat Modi reporterilor după întâlnirea lor de la Hyderabad House din Delhi.

El a descris cele două țări drept „parteneri naturali în tehnologie și inovare” și a declarat că vor consolida cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, supercomputerelor și semiconductorilor, precum și că vor găzdui împreună un summit privind energia regenerabilă.

Carney a declarat că Canada este bine poziționată pentru a contribui la nevoile de combustibil nuclear ale Indiei, care este o țară avidă de energie, și a adăugat că cele două țări lansează un parteneriat energetic strategic.