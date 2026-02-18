Canada revizuiește regulile de imigrație și introduce noi categorii pentru programul Express Entry

Ministerul Imigrației a anunțat că modificările propuse vor ajuta Canada să atragă profesioniști care pot „contribui încă din prima zi”, în contextul crizei forței de muncă din anumite sectoare critice.

Printre noile categorii introduse în program se numără muncitori din sectorul transporturilor aeriene precum piloți și mecanici și medici străini cu experiență profesională în Canada. În plus a fost adăugată categoria persoanelor recrutate de Armata Canadei, printre care medici militari, asistenți medicali și piloți, continuă Reuters.

Potrivit autorităților de la Ottawa, noile schimbări au scopul de a reduce fluxul de imigrație care a pus o presiune crescândă pe piața locuințelor și pe serviciile sociale.

Guvernul a anunțat că programul Express Entry va continua în paralel cu noile ținte anunțate. Express Entry este un program al guvernului pentru gestionarea cererilor de rezidență permanentă din rândul personalului calificat. În cadrul programului, prioritate au persoanele considerate cu cele mai bune șanse de a se integra în sistemul economic canadian.

Anunțul vine la scurt timp după ce Mark Carney, premierul Canadei, a propus o nouă strategie de apărare, care prevede creșterea investițiilor guvernamentale în cercetare și dezvoltare în apărare cu 85%, majorarea veniturilor industriei cu peste 240% și crearea a până la 125.000 de noi locuri de muncă, în decursul următorului deceniu.