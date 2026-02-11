Prima pagină » Social » Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după tragedia din Canada: „Suntem șocați de aceste acte de violență de neînțeles”

Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după tragedia din Canada: „Suntem șocați de aceste acte de violență de neînțeles”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de compasiune și solidaritate după tragedia de la o școală din Canada.
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după tragedia din Canada: „Suntem șocați de aceste acte de violență de neînțeles”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
11 feb. 2026, 15:55, Social

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj de solidaritate după evenimentele tragice petrecute la o școală din Tumbler Ridge, Canada.

Într-o postare publicată pe pagina sa de X, președintele a declarat că își exprimă compasiunea față de victimele și familiile afectate de incident.

„Suntem șocați de evenimentele tragice de la o școală din Tumbler Ridge, Canada. Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor nevinovate și le urez o însănătoșire grabnică tuturor celor răniți”, a scris Nicușor Dan.

În mesajul său, Nicușor Dan a menționat că astfel de acte de violență provoacă durere nu doar în comunitatea direct afectată, ci și la nivel internațional.

„Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles. Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni în aceste vremuri foarte triste”, a transmis acesta.

Marți, un atac armat la o școală din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu opt morți, inclusiv suspectul, iar alte două persoane au fost găsite moarte într-o casă despre care se crede că are legătură cu incidentul, au anunțat autoritățile canadiene.

Poliția Regală Canadiană (RCMP) a anunțat că peste 25 de persoane sunt rănite, inclusiv două cu răni care le pun viața în pericol, în urma atacului armat de la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, potrivit AP.

Citește și

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Mihai Bendeac, acuzat de HĂRȚUIRE! Cum se apără actorul: „Domnișoara a inițiat gestul și...”
Gandul
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Rezultatul autopsiei lui Sorin Iacob, bărbatul care a murit împreună cu soția în accidentul din Iași! Nu a suferit un infarct
CSID
De ce au ajuns hoții italieni să urmărească Dacia Duster! Cazul concret din Roma
Promotor