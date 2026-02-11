Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după tragedia din Canada: „Suntem șocați de aceste acte de violență de neînțeles”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj de solidaritate după evenimentele tragice petrecute la o școală din Tumbler Ridge, Canada.

Într-o postare publicată pe pagina sa de X, președintele a declarat că își exprimă compasiunea față de victimele și familiile afectate de incident.

„Suntem șocați de evenimentele tragice de la o școală din Tumbler Ridge, Canada. Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor nevinovate și le urez o însănătoșire grabnică tuturor celor răniți”, a scris Nicușor Dan.

We are shocked by the tragic events at a school in #TumblerRidge, Canada. My warmest thoughts of compassion go out to the families and close ones of the innocent victims and I wish a quick recovery to all those who were injured. Such acts of random violence are incomprehensible.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 11, 2026

În mesajul său, Nicușor Dan a menționat că astfel de acte de violență provoacă durere nu doar în comunitatea direct afectată, ci și la nivel internațional.

„Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles. Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni în aceste vremuri foarte triste”, a transmis acesta.

Marți, un atac armat la o școală din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu opt morți, inclusiv suspectul, iar alte două persoane au fost găsite moarte într-o casă despre care se crede că are legătură cu incidentul, au anunțat autoritățile canadiene.

Poliția Regală Canadiană (RCMP) a anunțat că peste 25 de persoane sunt rănite, inclusiv două cu răni care le pun viața în pericol, în urma atacului armat de la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, potrivit AP.