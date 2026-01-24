Președintele Nicușor Dan, răspunsuri pentru elevii de la Colegiul „Unirea” din Focșani: „Pentru mine politica a fost o necesitate. În 2015, mi s-a spus că n-am nicio șansă”

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat sâmbătă Colegiul „Unirea” din Focșani cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la înființarea liceului.

Președintele a răspuns elevilor la întrebări adresate acestuia, despre parcursul său personal și despre motivațiile care l-au adus în politică.

Într-o discuție deschisă și plină de umor, șeful statului a împărtășit experiențele care l-au determinat să treacă de la activitatea în ONG-uri la funcții publice.

Întrebat de un elev care intenționează să urmeze facultatea de Matematică dacă ar fi putut să prevadă parcursul său politic încă din liceu, Nicușor Dan a explicat că decizia sa a fost rezultatul unei necesități de a interveni activ în societate.

„Era greu în liceu, pentru că România era condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dar nu cred. Pentru mine politica a fost o necesitate, mai întâi mulți ani încercând să îndrept o bucățică din societate, așa cum credeam eu din zona de ONG, după care mi-am dat seama că puterea de acțiune este limitată. Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârgii și atunci am candidat la Președinție”, a spus președintele.

Șeful statului a spus, în mai multe rânduri, că politica necesită un echilibru între oameni cu competențe reale și specialiști în mai multe domenii.

„Trebuie să fie un bun echilibru între specialiști în specialitate și oameni cu competențe care să vină în politică. Am spus asta de multe ori: e nevoie de oameni care să fie stăpâni pe meseria lor și care să intre în politică. Nu e deloc ușor, pentru că e o altă lume, regulile sunt altele, selecția e alta”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a povestit și despre obstacolele întâmpinate în cariera politică. În 2015, după o campanie „cumva heirupistă” din 2012, a apelat la o firmă de branding pentru a evalua șansele sale în perspectiva candidaturii din 2016, când i s-a spus că „n-ai nicio șansă”.

„Nu e confortabil să intri în politică după ce ți-ai făcut o carieră și ai muncit într-o direcție, dar uneori e necesar”, a adăugat Nicușor Dan.

Continuând discuția cu elevii, unul dintre tineri l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan cum poate un tânăr aflat la început de carieră să se facă remarcat în politică.

Președintele a declarat că un tânăr pasionat de sfera politică trebuie să pună mult accentul pe importanța clarității obiectivelor și a muncii susținute.

„În primul rând, trebuie să știe pentru ce luptă. Adică trebuie să ai un obiectiv, trebuie să te orientezi în peisaj, ca să vezi care sunt instrumentele, care sunt colaboratorii, conjunctura prin care să-ți realizezi acest obiectiv și după aceea muncă de convingere”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că implicarea civică și folosirea instrumentelor legale pot fi, de asemenea, metode eficiente pentru a face o diferență.

„Sau în instanță, tot timpul mi-au plăcut oamenii care dau statul în judecată pentru că îl ajută să nu mai greșească. Identificare obiectiv, identificare mijloace și multă muncă”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat, de asemenea, de către unul dintre elevi, cum ar defini succesul, Nicusor Dan a spus că „succesul este să ai un obiectiv și să ți-l atingi”.

„Strict operațional, succesul este să ai un obiectiv și să ți-l atingi. Întrebarea este care e obiectivul. Și aici devine mult mai complicat. Adică obiectivul poate să fie să ai succes profesional în meseria pe care ți-ai ales-o. Foarte important pentru oameni de vârsta mea, să faci copii. Poate că și mai important pentru oameni care sunt într-o funcție publică. Din nou, cazul meu, cum faci ca societatea și mandatul pe care oamenii ți-l au dat, să-l fructifici, astfel încât societatea ta să se împlinească într-un anume fel. Operațional trebuie să fii între idealist și realist. Trebuie să fii ambițios. Iar pe planul de obiective, să fii sigur că energia pe care tu o pui acolo o pui în ceva care merită.”, a declarat președintele.

De asemenea, unul dintre tineri l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă ar fi utilă introducerea unei materii care să îi ajute pe viitorii votanți să înțeleagă mai bine situația politică internă și externă și să le ofere criterii pentru a lua decizii informate.

Președintele a apreciat întrebarea și a spus că miza principală este dezvoltarea gândirii critice.

„Da, mulțumesc. O întrebare foarte bună. Cred că, asta cu titlul general, fundamentul întrebării dumneavoastră este cum facem cu gândirea critică. Și aici este una din marile mize ale sistemului nostru de educație. Dincolo de a ști ce e exponențial sau, habar n-am, compoziția chimică a cauciucului, cred că cel mai important lucru pe care școala trebuie să-l dea unui copil este să reușească să discearnă între ce-i adevărat, ce-i fals, ce-i important, ce-i neimportant, și aici avem toți ca societate foarte mult de lucru”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a declarat și că importante sunt provocările generate de rețelele sociale, unde informațiile se răspândesc rapid fără a exista repere clare de validitate.

„Avem o provocare nouă, rețelele sociale. Pentru că în media clasică cât de cât există niște repere care dau validitate unor afirmații. În rețele sociale încă nu avem reperele astea și e posibil ca la un moment dat doar faptul că prin niște mecanisme tehnice o chestiune e rostogolită de 500.000 de oameni și să pară că e adevărată. Asta este o miză extrem de importantă la care sistemul nostru de educație trebuie să răspundă”, a spus președintele.

Nicușor Dan a precizat că o materie care să conecteze procesul educațional cu situația politică internă și internațională ar fi utilă, dar pentru asta elevii trebuie să cunoască instituțiile și mecanismele de decizie.

„Sunt de acord cu dumneavoastră că o conectare a procesului sau unei discipline de învățământ cu situația politică internă, internațională, este necesară. Pentru asta e necesar ca tinerii din sistemul de învățământ să aibă o cunoaștere asupra instituțiilor, tocmai pentru a avea repere în a judeca o situație, instituții interne, instituții internaționale, mecanisme de decizie”, a declarat președintele.