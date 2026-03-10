Prima pagină » Politic » Nicușor Dan a convocat ședința CSAT miercuri. „Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”, pe ordinea de zi

Nicușor Dan a convocat ședința CSAT miercuri. „Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”, pe ordinea de zi

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește miercuri, la ora 9:30. Ședința a fost convocată de președintele Nicușor Dan și va avea loc la Palatul Cotroceni.
Nicușor Dan a convocat ședința CSAT miercuri. „Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”, pe ordinea de zi
Sursa foto: CSAT
Diana Nunuț
10 mart. 2026, 16:07, Politic

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc miercuri, la ora 09:30. Aceasta se va desfășura la Palatul Cotroceni.

Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se vor afla mai multe subiecte. Printre acestea se află și cel referitor la situația din Orientul Mijlociu și ce implicații sunt pentru România. De asemenea, un alt subiect vizează evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Totodată, un subiect important de pe ordinea de zi este cel privind analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Marți, G4Media relata că Statele Unite sunt interesate să trimită avioane la baza de la Mihail Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, potrivit mai multor surse.

Discuțiile în legătură cu acest subiect se află în stadiu incipient și sunt informale, au mai spus sursele pentru G4Media.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor