Gândul: Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 13% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete

Bugetul Serviciului Român de Informații (SRI) crește cu 14% în 2026, conform proiectului de buget publicat de Ministerul de Finanțe. În plină austeritate, guvernul Bolojan a găsit bani pentru serviciile secrete, iar bugetul principalei structuri din România depășește 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro.