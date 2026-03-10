Interes record pentru licitația plajelor din Năvodari: Peste 300 de oferte pentru 58 de subsectoare, depuse

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a înregistrat un interes record pentru licitația publică privind închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari. În total au fost depuse 303 oferte, potrivit unui comunicat de presă transmis marți.

Pentru unele subsectoare au fost depuse până la 15 oferte, iar acest lucru indică un interes ridicat din partea operatorilor economici pentru administrarea acestor suprafețe de pe litoralul românesc.

Numărul mare de oferte vine după ce au fost introduse criterii mai clare și mai exigente în caietul de sarcini, care acum nu mai evaluează doar oferta financiară, ci și calitatea serviciilor propuse și modul în care vor fi amenajate și administrate plajele.

„Interesul foarte mare arată că atunci când regulile sunt clare și standardele cresc, piața răspunde. Am schimbat modul în care sunt evaluate ofertele pentru că litoralul românesc are nevoie de servicii mai bune, de plaje curate și de facilități moderne pentru turiști. Evident, aceste reguli noi au deranjat firmele care, ani la rând, au pus monopol pe anumite sectoare de plajă. Unele dintre aceste firme, conectate direct la politicieni locali, au atacat în instanță caietul de sarcini, în speranța că vor bloca procedura și vor păstra vechile metehne și obiceiuri. Nu ne întoarcem la acele practici. Litoralul trebuie administrat în interes public, cu standarde europene și cu respect pentru mediu și pentru turiști”, a spus ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Procedura include și un element de noutate

Acum, caietul de sarcini include criterii privind protecția mediului, menținerea curățeniei, colectarea separată a deșeurilor și măsuri de protecție fonică. În plus, operatorii trebuie să asigure acces atât la plajă, cât și la mare inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Procedura include și un element de noutate: componenta de inovare, care încurajează integrarea unor soluții moderne, precum cabine cu dozare automată de loțiune SPF, servicii digitale pentru turiști sau utilizarea energiei regenerabile.

Operatorii pot propune și activități recreative pe plajă, precum zone pentru yoga sau pilates, dar și terenuri pentru sporturi de plajă.

Deschiderea ofertelor este programată în perioada 10–12 martie, iar evaluarea va fi realizată de cinci comisii constituite la nivel național, se mai arată în comunicat.