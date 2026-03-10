UPDATE: Primăria Năvodari și operatorul terasei unde a fost găsit rezervorul din nisip, puse de Prefectură să ia măsuri de golire a acestuia

UPDATE:

Poliția Constanța transmite că a fost întocmit un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 22 din Legea 64/2008, cu privire la montajul, fără autorizație, a unei instalații sub presiune, în cazul rezervorului GPL găsit pe o plajă din orașul Năvodari.

Totodată, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu fac verificări, pe linia de competență, cu privire la legislația incidentă privind protecția mediului.

Știre inițială:

După ce a fost găsit rezervorul subteran de gaz ascuns în nisip pe o plajă din Năvodari, de marți au loc verificări pe sectoarele de plajă de pe întreg litoralul românesc.

La sediul Prefecturii Constanța a avut loc, de asemenea, o întâlnire de lucru în urma căreia s-a dispus ca echipe mixte formate din reprezentanți ai ABADL, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța și ai Inspectoratului de Poliție Județean Constanța să facă verificări pe litoralul românesc pentru a identifica situații similare și pentru a le remedia.

Întreaga activitate din teren este coordonată de ABADL.

Totodată, prefectul județului Constanța a dispus ca Primăria orașului Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona respectivă, să întreprindă măsurile necesare pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului și la evacuarea acestuia.

În cazul operatorului economic a fost deschis un dosar penal.

Situația va fi atent monitorizată, iar verificările vor continua pe tot litoralul.