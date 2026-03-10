Prima pagină » Social » Oana Țoiu participă la audierile de miercuri din Parlament

Oana Țoiu participă la audierile de miercuri din Parlament

Ministrul de Externe, Oana Țoiu va participa miercuri, de la ora 12.00, la audierile din Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu, a confirmat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.
Cifrele contează. Purtătorul de cuvânt MAE, despre românii blocați în Dubai: „Înțeleg frustrările”
Cifrele contează. Purtătorul de cuvânt MAE, despre românii blocați în Dubai: „Înțeleg frustrările”
Aproape 90 de români din Israel au cerut asistență diplomatică. Nu toți vor să se întoarcă în țară
Aproape 90 de români din Israel au cerut asistență diplomatică. Nu toți vor să se întoarcă în țară
MAE: Peste 5.500 de români au revenit din Orientul Mijlociu
MAE: Peste 5.500 de români au revenit din Orientul Mijlociu
Rețea de exploatare a muncii, destructurată în București. Muncitori asiatici ținuți ilegal și plătiți cu câteva sute de lei pe săptămână
Rețea de exploatare a muncii, destructurată în București. Muncitori asiatici ținuți ilegal și plătiți cu câteva sute de lei pe săptămână
Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat
Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat
Gabriel Pecheanu
10 mart. 2026, 14:35, Politic

„Da”, spune Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, întrebat dacă Oana Țoiu va participa miercuri la audierile din Comisia de Politică Externă din Camera Deputaților.

Ședința este programată la ora 12.00.

Situația repatrierii cetățenilor români din Orientul Mijlociu a generat luni schimburi de replici în interiorul coaliției de guvernare, potrivit unor surse MEDIAFAX.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut că este necesară clarificarea urgentă a modului în care a fost gestionat procesul de repatriere, afirmând că este în joc credibilitatea Guvernului. El i-a propus premierului Ilie Bolojan trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. Trebuie ca românii să știe adevărul. Este esențial pentru sănătatea noastră morală ca societate”, ar fi spus Grindeanu, potrivit surselor.

Premierul Ilie Bolojan ar fi respins însă propunerea, afirmând că „nu este momentul” pentru o astfel de verificare.

În discuție a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a susținut că ministrul de Externe, Oana Țoiu, este dispusă să ofere explicații publice.

„Doamna Țoiu nu se ferește de explicații”, ar fi spus Fritz.

Grindeanu a replicat că, în opinia sa, există riscul ca subiectul să fie „îngropat”, adăugând că ministrul de Externe va fi audiat oricum în Parlament.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi apreciat că explicațiile oferite de ministrul de Externe într-o conferință de presă anterioară au fost „neconvingătoare” și că sunt necesare clarificări suplimentare.

Dominic Fritz a argumentat însă că momentul nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere.

„Nu mi se pare corect să stăm acum să facem asta. Nu acum”, ar fi spus acesta.

Întrebat când ar trebui discutat subiectul, Fritz ar fi răspuns: „Acum este război”.

Grindeanu a insistat că tocmai contextul actual impune verificări suplimentare. Potrivit surselor, el ar fi afirmat că trebuie garantat că nu există abuzuri în procesul de repatriere și că toți cetățenii români sunt tratați egal.

„Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa”, ar fi spus Grindeanu în finalul discuției.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor