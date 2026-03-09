Tensiuni în coaliție pe repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Grindeanu cere control la MAE, Bolojan spune că „nu este momentul”

Vicepremierul Sorin Grindeanu a susținut că este necesară clarificarea urgentă a modului în care a fost gestionat procesul de repatriere, afirmând că este în joc credibilitatea Guvernului. El i-a propus premierului Ilie Bolojan trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. Trebuie ca românii să știe adevărul. Este esențial pentru sănătatea noastră morală ca societate”, ar fi spus Grindeanu, potrivit surselor.

Premierul Ilie Bolojan ar fi respins însă propunerea, afirmând că „nu este momentul” pentru o astfel de verificare.

În discuție a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a susținut că ministrul de Externe, Oana Țoiu, este dispusă să ofere explicații publice.

„Doamna Țoiu nu se ferește de explicații”, ar fi spus Fritz.

Grindeanu a replicat că, în opinia sa, există riscul ca subiectul să fie „îngropat”, adăugând că ministrul de Externe va fi audiat oricum în Parlament.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi apreciat că explicațiile oferite de ministrul de Externe într-o conferință de presă anterioară au fost „neconvingătoare” și că sunt necesare clarificări suplimentare.

Dominic Fritz a argumentat însă că momentul nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere.

„Nu mi se pare corect să stăm acum să facem asta. Nu acum”, ar fi spus acesta.

Întrebat când ar trebui discutat subiectul, Fritz ar fi răspuns: „Acum este război”.

Grindeanu a insistat că tocmai contextul actual impune verificări suplimentare. Potrivit surselor, el ar fi afirmat că trebuie garantat că nu există abuzuri în procesul de repatriere și că toți cetățenii români sunt tratați egal.

„Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa”, ar fi spus Grindeanu în finalul discuției.