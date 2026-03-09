Ciucu anunță o serie de proiecte comune cu primarii de sector: „Tratez aceste întâlniri strict administrativ, nu politic”

„Am invitat primarii sectoarelor pentru a discuta despre prioritățile lor, pentru a-i ajuta și pentru a ne ajuta reciproc să deblocăm și să gândim proiecte pentru București. Tratez aceste întâlniri strict administrativ și nu politic. Sunt primarul tuturor bucureștenilor și nu doar al unui partid”, a transmis Ciucu într-o postare pe Facebook.



Potrivit edilului general, săptămâna aceasta au loc întâlniri cu primarii sectoarelor 1, 2 și 3. Prima discuție a avut loc deja cu George Cristian Tuță, primarul Sectorului 1, întâlnire descrisă de Ciucu drept una cu „o agendă plină”.

Primarul general a precizat că, împreună cu edilul Sectorului 1, a convenit asupra mai multor proiecte ce urmează să fie derulate în acest an și anul viitor, cele mai complexe fiind programate pentru finalizare în 2026.

Un prim proiect vizează zona Palatului și a Sălii Palatului, unde Primăria Municipiului București va iniția un concurs de soluții pentru realizarea unui PUZ, cu scopul regenerării urbane a întregii zone. Până la demararea proiectului, întreținerea zonei va fi asigurată de Sectorul 1, în contextul în care Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București nu mai dispune de muncitori proprii și are datorii semnificative către firme subcontractate.

De asemenea, Ciucu a anunțat reluarea proiectului de reamenajare a străzii Brezoianu, precum și un proiect asumat de Sectorul 1 pentru reamenajarea piațetei Iosif Sava, care ar urma să fie transformată dintr-o zonă dominată de mașini într-un spațiu destinat oamenilor.

Un alt proiect comun vizează pietonalizarea străzii dintre Biserica Amzei și Piața Amzei, care va fi supusă dezbaterii publice. Totodată, este avută în vedere amenajarea unei parcări publice cu arbori la intersecția străzii Buzești cu Calea Griviței, proiect ce va fi realizat de Sectorul 1, în parteneriat cu Primăria Capitalei.

Primarul general a mai anunțat un proiect de transformare a terenului de la intersecția străzilor Berzei și Gării de Nord într-un spațiu verde multifuncțional. Proiectul presupune exproprieri, care vor fi realizate de Primăria Capitalei, în timp ce Sectorul 1 va contribui financiar.

Pe lista proiectelor comune se mai află amenajarea parcărilor de pe strada Gării de Nord și de pe Calea Griviței, inclusiv zona de sub Podul Basarab, precum și pietonalizarea zonei din jurul Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, de la strada Academiei până la fântâna de la Universitate. În acest caz, studenții vor participa la un concurs de idei, iar soluția câștigătoare va fi implementată de cele două primării.

În plus, Ciucu a menționat sistematizarea străzii Academiei, conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Bucureștiului.

În perioada următoare, primarul general urmează să se întâlnească cu Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, și cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, urmând ca, săptămâna viitoare, să aibă discuții similare și cu primarii sectoarelor 4, 5 și 6.

„Încerc să maximizăm efortul nostru cumulat. Sunt dator ca măcar să încerc”, a mai transmis primarul general.