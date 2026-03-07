Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu despre starea Bucureștiului și planurile Primăriei: „O să am de lucru! Pare sisific, dar mă știți, sunt determinat.”

Ciprian Ciucu a declarat pe Facebook că Bucureștiul se confruntă cu probleme grave de degradare urbană și dezordine, dar că administrația locală a început deja evaluarea situației pe teren.
Nițu Maria
07 mart. 2026, 20:51, Politic

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a scris sâmbătă seară pe pagina sa de Facebook despre starea actuală a orașului, făcând o serie de observații critice referitor la degradarea continuă a Capitalei.

„Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare peste care un strat subțire de inițiativă privată a deschis niște localuri de calitate și se încapațânează să țină țesutul urban în viață”, a scris Ciprian Ciucu.

Primarul a descris în postarea sa situația gravă a clădirilor abandonate și vandalizate, „mobilierul urban pestriț, vechi, ruginit și vandalizat”, și a declarat că cetățenii care vor să iasă din casă „se strecoară printre râuri de mașini care băltesc la bordură și peste tot”.

Ciucu a făcut și câteva precizări referitoare la responsabilitățile administrației, iar apoi a criticat lipsa lor de implicare în îmbunătățirea calității orașului: „Autoritatea publică, anemică. Poliția locală, inexistentă.”

„O să am de lucru! Pare sisific, dar mă știți, sunt determinat.”, a scris el.

În ultimele zile, Ciprian Ciucu afirmă că a ieșit personal pe teren împreună cu directorii și funcționarii primăriei, implicând și poliția locală, administrația străzilor, urbanismul și arhitecți independenți.

Pe baza acestei evaluări făcute, primarul a luat „decizii pentru reparații, mici proiecte de pietonalizare, punctuale, refacerea spațiului verde și a unor trotuare” și a evaluat proiecte mai mari din Planul Urban de Mobilitate, anunțând că strada Brezoianu va fi prioritară.

În paralel, Ciucu precizat că „terasele cu construcții ilegale vor dispărea în timp, în timp ce vom ușura închirierea spațiului public pentru mese și scaunele restaurantelor și cafenelelor”.

„Sunt multe de făcut! Vom aborda zonă cu zonă, incremental. Eu vă promit multă muncă și determinare. Dumneavoastră doar să aveți încredere și răbdare să punem orașul la punct!”, a scris Ciucu.

