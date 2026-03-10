Prima pagină » Știri externe » Aproape 90 de români din Israel au cerut asistență diplomatică. Nu toți vor să se întoarcă în țară

Aproape 90 de români din Israel au cerut asistență diplomatică. Nu toți vor să se întoarcă în țară

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat într-o conferință de presă că aproape 90 de cetățeni români aflați în Israel au cerut asistență. Unii dintre aceștia, deși inițial au solicitat asistență pentru repatriere, nu vor să plece și așteaptă evoluția situației.
Cifrele contează. Purtătorul de cuvânt MAE, despre românii blocați în Dubai: „Înțeleg frustrările”
Cifrele contează. Purtătorul de cuvânt MAE, despre românii blocați în Dubai: „Înțeleg frustrările”
Oana Țoiu participă la audierile de miercuri din Parlament
Oana Țoiu participă la audierile de miercuri din Parlament
MAE: Peste 5.500 de români au revenit din Orientul Mijlociu
MAE: Peste 5.500 de români au revenit din Orientul Mijlociu
Rețea de exploatare a muncii, destructurată în București. Muncitori asiatici ținuți ilegal și plătiți cu câteva sute de lei pe săptămână
Rețea de exploatare a muncii, destructurată în București. Muncitori asiatici ținuți ilegal și plătiți cu câteva sute de lei pe săptămână
Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat
Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat
Laurentiu Marinov
10 mart. 2026, 14:30, Social

În ceea ce privește situația din Israel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat că în ultimele 24-48 de ore, intensitatea loviturilor a continuat să crească și sunt victime, persoane rănite la fața locului. Acolo, situația este mai dramatică din punct de vedere strict al operațiunilor militare, iar oamenii, inclusiv cetățenii români trebuie să intre de mai multe ori pe zi în adăposturi antieriene. În aceste condiții, mai mulți români au cerut sprijin din partea diplomaților din Israel, însă nu toți vor să revină acasă.

„Pe acest fond avem în atenție circa 89 de cetățeni care au cerut asistență. Din aceștia 12 au deja bilete comerciale pe zboruri care există și care în mod normal operează. Vom ține legătura cu ei să vedem dacă acestea chiar se pot face. Alți 7 spun că nu vor să plece din Israel, deși inițial au solicitat asistență pentru repatriere și așteaptă evoluția situației. Cu alți 70 s-a luat legătura telefonică pentru că și ei sunt interesați de un eventual zbor, fie de repatriere asistată, fie de evacuare”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, aproape 500 de persoane au revenit în România cu trei zboruri Tarom, organizate de ministra afacerilor externe, a mai precizat Andrei Țărnea.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor