Iranul confirmă că Rusia îi ajută în războiul cu SUA și Israel. Ministrul de externe: „Nu este un secret”

Rusia a ajutat Iranul „în multe direcții diferite” în războiul său cu Statele Unite și Israel, a confirmat ministrul de externe al Iranului, la doar câteva zile după ce au apărut informații potrivit cărora Moscova ar fi furnizat date despre pozițiile forțelor americane din Orientul Mijlociu.

„Cooperarea militară dintre Iran și Rusia nu este ceva nou. Nu este un secret.”, a declarat duminică Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC.

„A existat și în trecut, există și acum și va continua și în viitor.”, a adăugat oficialul iranian, care a descris relația dintre Moscova și Teheran drept „un parteneriat foarte bun”.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Rusia ar fi transmis Iranului date despre pozițiile forțelor americane din Orientul Mijlociu, pentru a ajuta Teheranul în confruntarea cu operațiunea militară denumită Operation Epic Fury, Araghchi a răspuns direct:

„Ne ajută în multe direcții diferite.”

Totuși, ministrul iranian de externe a precizat că nu are detalii complete despre acest tip de cooperare.

„Nu am informații detaliate.”, a spus el.

Informații despre pozițiile forțelor americane

Declarațiile vin după ce mai multe surse au dezvăluit, la sfârșitul săptămânii trecute, că Kremlinul ar fi informat Republica Islamică despre pozițiile navelor de război, avioanelor și altor echipamente militare americane din regiune.

Potrivit acestor informații, schimbul de date ar fi început odată cu atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite la 28 februarie.

De la începutul conflictului, Iranul a lansat mii de drone și rachete asupra unor ținte americane din regiune.

Reacția Statelor Unite

Cu toate acestea, reprezentanții administrației americane susțin că sprijinul oferit de Rusia nu a avut un impact major asupra evoluției conflictului.

Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Mike Waltz, a declarat că informațiile furnizate de Moscova „nu au fost foarte eficiente”, în condițiile în care forțele americane ar fi distrus o mare parte din capacitățile militare ale Iranului.

„Așadar, orice ar fi oferit, dacă într-adevăr a oferit ceva, nu s-a dovedit a-i ajuta prea mult.”, a spus oficialul american.

Iranul respinge ideea unui armistițiu

În același timp, ministrul iranian de externe a respins apelurile la un armistițiu și a spus că Iranul trebuie să continue conflictul.

„Trebuie să se pună capăt definitiv războiului.”, a declarat Abbas Araghchi.

„Dacă nu ajungem la acest punct, cred că trebuie să continuăm să luptăm pentru binele poporului nostru și pentru securitatea noastră.”, a adăugat șeful diplomației iraniene.