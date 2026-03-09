Ursula von der Leyen și António Costa, discuții de urgență cu liderii din Orientul Mijlociu despre războiul din Iran și criza energetică

Astăzi, Ursula von der Leyen și António Costa au avut un schimb de opinii cu liderii din Iordania, Egipt, Bahrain, Liban, Siria, Turcia, Armenia, Irak, Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Oman privind cele mai recente evoluții legate de războiul din Iran, inclusiv atacurile inacceptabile împotriva țărilor din regiune și impactul asupra securității energetice, potrivit unui comunicat.

Videoconferința a reprezentat o continuare a solidarității și a demersurilor diplomatice inițiate de Uniunea Europeană de la începutul crizei. Discuțiile au avut loc pe baza contactelor menținute de cei doi lideri europeni și a eforturilor diplomatice realizate anterior de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Cei doi președinți au condamnat din nou, în cei mai duri termeni, atacurile nediscriminatorii lansate de Iran și și-au exprimat solidaritatea deplină cu populațiile din regiune.

De asemenea, liderii europeni au mulțumit statelor din Orientul Mijlociu pentru sprijinul acordat în repatrierea a zeci de mii de cetățeni europeni care au rămas blocați în aceste țări la începutul conflictului.

Uniunea Europeană cere reluarea negocierilor

Uniunea Europeană este un partener de lungă durată pentru statele din regiune și își reafirmă disponibilitatea de a contribui la detensionarea situației.

Oficialii europeni au subliniat că UE este pregătită să sprijine orice demers diplomatic care poate readuce părțile la masa negocierilor.

Deși ordinea internațională bazată pe reguli trece printr-o perioadă dificilă, liderii europeni consideră că dialogul și diplomația rămân singura cale realistă pentru a depăși actuala criză.

Uniunea Europeană și-a menținut constant poziția privind activitățile Iranului și a cerut în repetate rânduri conducerii de la Teheran să pună capăt programului nuclear și să limiteze programul de rachete balistice.

În același timp, UE a condamnat represiunea și violențele exercitate de regimul iranian împotriva propriilor cetățeni.

Apel pentru protejarea civililor și respectarea dreptului internațional

Ursula von der Leyen și António Costa și-au reafirmat angajamentul pentru stabilitatea regională și au cerut protejarea civililor, precum și respectarea deplină a dreptului internațional și a dreptului internațional umanitar.

Liderii europeni au subliniat și obligația statelor de a respecta principiile prevăzute în Carta Organizației Națiunilor Unite.

În cadrul discuțiilor a fost menționată și importanța operațiunilor maritime defensive ale Uniunii Europene, Operation Aspides și Operation Atalanta, menite să protejeze rutele maritime strategice și să prevină perturbarea lanțurilor esențiale de aprovizionare.

Liderii europeni au transmis că sunt pregătiți să adapteze și să consolideze aceste operațiuni pentru a răspunde mai bine evoluțiilor din regiune.

Situația din Liban și impactul asupra populației civile

Discuțiile au abordat și situația din Liban, unde criza regională are un impact sever asupra populației civile și a provocat deplasări masive de persoane.

Oficialii europeni au subliniat necesitatea protejării civililor și respectarea suveranității și integrității teritoriale a Libanului.

În acest context, Ursula von der Leyen a anunțat mobilizarea stocurilor din cadrul mecanismului european de protecție civilă rescEU pentru a sprijini aproximativ 130.000 de persoane din Liban.

Primul zbor umanitar este programat pentru ziua de mâine.

Îngrijorări privind securitatea energetică globală

Liderii statelor din Orientul Mijlociu au prezentat evaluările lor privind situația din regiune și evoluțiile din propriile țări.

În discuții a fost analizat și impactul atacurilor asupra infrastructurii energetice și consecințele închiderii Strâmtoarea Hormuz asupra securității energetice globale.

Participanții au explorat, totodată, modalități de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană și statele din Orientul Mijlociu pentru a reduce aceste riscuri.

La finalul întâlnirii, liderii au convenit să rămână în contact permanent pentru a evalua evoluțiile viitoare și pentru a colabora în vederea obținerii păcii.

Uniunea Europeană a reafirmat că va continua să lucreze alături de statele din regiune pentru restabilirea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului, subliniind angajamentul său pe termen lung pentru parteneriat, securitate și prosperitate.