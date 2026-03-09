Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România

Impactul evenimentelor din Orientul Mijlociul sunt analizate pornind de la cifrele-cheie de context, respectiv faptul că 20% din consumul mondial de petrol trece prin Strâmtoarea Ormuz, iar până la 147 de dolari/baril, un nivel istoric pe care țițeiul Brent l-ar putea depăși în cazul unei întreruperi prelungite, arată analiștii Coface.

„Un conflict limitat la câteva zile sau săptămâni – scenariul cel mai probabil în prezent – ar trebui să aibă un impact limitat. Cu toate acestea, în cazul în care conflictul ar continua, impactul său macroeconomic ar putea fi semnificativ și ar putea depăși problema prețurilor la energie”, consideră Ruben Nizard, șef al departamentului de cercetare sectorială al Coface, companie globală cu 100.000 de clienți pe aproximativ 200 de piețe.

Un efect imediat pe termen scurt asupra piețelor energetice

Atacurile SUA și Israelului în Iran marchează un punct de cotitură major pentru piețele energetice. La deschiderea tranzacțiilor din lunea de după declanșarea conflictului, din 2 martie, Brent a înregistrat o creștere de peste 10%, reflectând mai degrabă o creștere a primei de risc geopolitic decât întreruperi imediate și concrete ale aprovizionării.

Potrivit sursei citate, înainte de această escaladare, piețele petroliere erau în mare parte excedentare. Oferta abundentă, determinată de producătorii non-OPEC+ și de reaprovizionarea rapidă, a menținut prețurile sub presiune (în medie 68 dolari pe baril în 2025). Conflictul schimbă regulile jocului, reintroducând o incertitudine extremă cu privire la securitatea aprovizionării.

Punct strategic pentru energie

Principalul risc îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul consumat la nivel mondial și aproape 30% din transporturile maritime de țiței. Întreruperile actuale duc deja la creșterea prețurilor, arată analiștii citați.

Capacitatea de a ocoli această strâmtoare este limitată și insuficientă pentru a absorbi un șoc major. Întreruperile prelungite sau repetate ar putea împinge prețul petrolului Brent la trei cifre, cu posibilitatea de a depăși maximul din februarie 2022 (122 USD/baril) sau chiar recordul din 2008 (147 USD/baril).

Petrolul: riscul distrugerii infrastructurii

Specialiștii Coface arată că, deși Iranul nu este principalul producător din regiune, o întrerupere a aprovizionării sale ar avea un impact imediat asupra piețelor deja fragile. Cu o producție de peste 3 milioane de barili pe zi și aproape 1,5 milioane exportate – în principal către China – o întrerupere ar obliga cumpărătorii, în special din Asia, să se orienteze către alternative mai scumpe, crescând presiunea ascendentă asupra prețurilor petrolului.

Astfel, indică sursa citată, dincolo de aprovizionarea iraniană sau de o posibilă închidere a Strâmtorii Ormuz, Iranul ar putea viza și infrastructura petrolieră din alte țări din Golf. Impactul ar depinde atunci de amploarea pagubelor și de durata întreruperii, într-un context în care capacitatea de rezervă a OPEC+ – aproximativ 4-5 milioane de barili pe zi – rămâne limitată și concentrată, în special în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, unde fluxurile comerciale logistice ar putea fi perturbate.

Efecte în lanț care depășesc cu mult petrolul

„Miza depășește cu mult piața petrolului. Strâmtoarea Ormuz este, de asemenea, crucială pentru transportul gazelor naturale lichefiate (GNL), îngrășămintelor, metalelor industriale (aluminiu) și produselor petrochimice. În plus, alte puncte strategice, precum Bab el-Mandeb d ia sau Canalul Suez, ar putea fi, de asemenea, afectate în cazul unei escaladări regionale. Acest lucru ar putea duce la creșterea costurilor de transport și a primelor de asigurare pentru transportul maritim”, arată analiza transmisă.

Potivit analiștilor, această perturbare treptată a lanțurilor de aprovizionare prezintă un risc crescut de penurie și presiuni inflaționiste, în special pentru economiile care depind cel mai mult de importurile de energie.

Efectele asupra economiei României

Escaladarea tensiunilor are un efect direct inflaționist, arată specialiștii Coface, citând analiștii Băncii Centrale Europene, care declarau în cursul lunii decembrie 2025 într-un studiu publicat de către BCE că o creștere de 10% a costului energiei înseamnă un impact direct estimat de +0,3% în inflație, la care se poate adăuga un efect indirect de până la +0,2% daca șocul persistă.

De amintit că, chiar înaintea izbucnirii recente a conflictului, Banca Națională a României majorase deja prognoza de inflație pentru acest an de la 3,7% la 3,9%. În plus, scumpirea bruscă a gazelor naturale, ale căror cotații s-au dublat față de 1 ianuarie pe piețele europene, prezintă riscuri majore suplimentare pentru creșterea prețurilor.

Astfel, potrivit specialiștilor Coface, persistența presiunilor inflaționiste reduce spațiul de manevră pentru relaxarea politicii monetare și amână tăierile de dobânzi. În acest context, randamentele pe termen lung ale obligațiunilor sunt predispuse la creșteri, atingând recent nivelul de 6,75% pentru titlurile pe 10 ani. Aceasta se traduce prin costuri de finanțare mai ridicate pentru statul român atunci când se împrumută de pe piețe, efect care se va propaga negativ asupra costului capitalului segmentului corporativ.

„Conflictul din Orientul Mijlociu generează efecte de contagiune puternice asupra economiei României, principalul canal de transmisie fiind vulnerabilitatea pieței energiei. Șocurile se resimt la nivel macroeconomic și sectorial, influențând direct stabilitatea prețurilor, dobânzile, creșterea economică și siguranța aprovizionării”, explică Bogdan Nichișoiu, Regional Enhanced Information Manager.

„Mediul economic tensionat lovește direct două motoare vitale. Consumul este afectat deoarece aversiunea sporită față de risc și prețurile mari la energie reduc încrederea consumatorilor și erodează sever puterea de cumpărare a gospodăriilor. Industria este, de asemenea, puternic impactată din cauza creșterii costurilor materiilor prime energetice, existând avertismente privind riscul unei scăderi bruște a producției industriale în cazul întreruperii fluxurilor de aprovizionare,” potrivit lui Bogdan Nichișoiu.

Afectarea consumului, a industriei și menținerea dobânzilor ridicate acționează ca factori inhibitori pentru creșterea pe termen mediu. Economia României a intrat deja într-o nouă recesiune tehnică în a doua jumătate a anului 2025, iar prognoza de creștere economică, și așa frugală, de 1% pentru 2026 este deja pusă sub semnul întrebării, explică analiștii Coface.

Riscul pe termen lung: un șoc macroeconomic global

„Un scenariu extrem în care prețurile petrolului ar rămâne peste 100 dolari pe baril ar declanșa o nouă creștere a inflației globale și ar obliga probabil băncile centrale să își inverseze strategia, trecând de la relaxarea monetară la o înăsprire generalizată. O creștere prelungită de 15 dolari a prețurilor petrolului Brent ar putea astfel reduce creșterea globală cu aproximativ 0,2 puncte procentuale și ar putea adăuga aproape 0,5 puncte procentuale la inflație. Într-un astfel de context, riscul de stagflație – o combinație de creștere slabă și inflație ridicată – ar deveni din nou o amenințare credibilă pentru economia globală, cu consecințe grave pentru întreprinderi și comerțul internațional”, arată sursa citată.