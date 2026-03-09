Previziunea unui câștigător al Premiului Nobel privind prăbușirea economiei mondiale

Războiul din Iran va reduce creșterea globală, dar este puțin probabil să declanșeze o prăbușire a economiei mondiale de amploarea crizei financiare din 2008, susține economistul Philippe Aghion, potrivit Al Jazeera.

„Dacă războiul durează mai mult de câteva săptămâni, dacă prețul petrolului crește peste 150 de dolari pe baril și vedem o creștere semnificativă a inflației, atunci vom vedea o situație similară cu șocul petrolului din 1973”, a declarat Aghion la radioul RTL.

Un embargou asupra petrolului impus de membrii arabi ai OPEC națiunilor care au sprijinit Israelul în războiul din octombrie 1973 a determinat creșterea dramatică a prețurilor, provocând inflație și stagnare economică.

Un astfel de șoc ar necesita un răspuns politic coordonat din partea țărilor europene, a Statelor Unite și a altor țări dezvoltate, a spus Philippe Aghion.

„Un conflict prelungit și în creștere va reduce creșterea globală. Văd o posibilă încetinire, dar nu văd un colaps. Nu văd nimic asemănător crizei financiare din 2008, de exemplu”, a spus economistul.

Philippe Aghion, Joel Mokyr şi Peter Howitt au câştigat Premiul Nobel pentru Economie în anul 2025. Ei au fost premiați pentru teoriile inovatoare legate de dezvoltarea economiei globale.