Israelul ordonă din nou evacuarea sudului Libanului, în timp ce continuă atacurile aeriene

Israelul a ordonat evacuarea urgentă a sudului Libanului, marți, în timp ce continuă să lovească zona cu atacuri aeriene.
Sursa foto: X
Laura Buciu
10 mart. 2026, 08:59, Știri externe

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), Avichay Adraee, spune că Israelul acționează „cu forță” împotriva Hezbollahului la sud de râul Litani, din cauza activităților grupului în regiune, scrie BBC.

„Reiterăm apelul nostru urgent de a vă evacua imediat locuințele și de a vă îndrepta imediat spre nordul râului Litani”, scrie el pe X.

Luni, IDF a declarat că a efectuat o serie de atacuri în Liban împotriva țintelor Asociației Al-Qard Al-Hassan (AQAH), o asociație financiară legată de Hezbollah.

Ministerul sănătății libanez a declarat luni că 486 de persoane au fost ucise de când Israelul a început ofensiva la începutul acestei luni.

 

