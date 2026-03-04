Prima pagină » Știrile zilei » Alunecare de terene în Slatina. Șapte locuințe afectate și 25 de persoane evacuate

Alunecare de terene în Slatina. Șapte locuințe afectate și 25 de persoane evacuate

Mai multe locuințe au fost afectate sau se află în pericol, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv, în urma unei alunecări de teren aflate în desfășurare în Slatina.
Alunecare de terene în Slatina. Șapte locuințe afectate și 25 de persoane evacuate
Sursa foto: ISU Olt
Radu Mocanu
04 mart. 2026, 08:34, Social

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, incidentul are loc pe strada Grădiște din municipiul Slatina. 

Autoritățile anunță că în urma evaluărilor, două locuințe au fost afectate direct de alunecarea de teren. Una dintre ele este grav afectată, iar cealaltă a suferit avarii ușoare la nivelul acoperișului.

De asemenea, alte cinci locuințe din zonă sunt considerate în pericol de a fi afectate. 

Serviciile de intervenție au decis evacuare persoanelor din case, fiind astfel relocate 25 de persoane dintre care nouă copii și 16 adulți. 

„Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina”, se arată în finalul informării. 

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Primăria Capitalei aruncă pe fereastră milioane de lei pentru paza Parcului Herăstrău cu bodyguarzi care mai mult „taie frunza la câini”. Marile parcuri din București, „păzite” cu un contract de peste 7 milioane de euro
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Rețetă ciorbă de „ciocănele” de post. Leguma care înlocuiește perfect pulpele de pui
CSID
Fotbalistul Abdul Keita, de la Rapid București, a fost arestat! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului
Promotor