Patru accidente rutiere la ieșirea din Constanța. Două persoane au fost rănite

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române anunță că patru accidente rutiere s-au produs marți dimineață pe DN3 Constanța–Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, în urma cărora două persoane au fost rănite.
SILVANA ARMAT / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
04 mart. 2026, 08:40, Social

„Pe DN 3 Constanța – Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, s-au produs 4 accidente rutiere”, transmite INFOTRAFIC. 

Din cele patru evenimente rutiere, trei au fost tamponări. Două s-au petrecut între câte două autoturisme și una în care au fost implicate trei autovehicule. 

De asemenea, a fost înregistrată o coliziune între două autoturisme, în urma căreia două persoane au fost rănite. 

Traficul este dirijat de polițiști și se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor meteo de ceață și al valorilor ridicate. 

Se estimează că în jurul orei 09:00 circulația va fi reluată în condiții normale. 

