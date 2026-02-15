Scandal într-un local din Constanța. A fost nevoie de intervenția Poliției

Polițiștii Secției 2 din cadrul Poliției municipiului Constanța au fost chemați, printr-un apel la 112, să intervină într-un scandal izbucnit între doi bărbați, într-un local din oraș.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, la aceeași dată, pe fondul unui conflict verbal spontan și a consumului de băuturi alcoolice, un bărbat, de 28 de ani, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 46 de ani”, a precizat IPJ Constanța.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.