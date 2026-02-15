Prima pagină » Știrile zilei » Scandal într-un local din Constanța. A fost nevoie de intervenția Poliției

Un bărbat de 46 de ani a fost lovit de un tânăr de 28 de ani într-un scandal ce a avut loc duminică după-amiază într-un local din municipiul Constanța. Conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool și a fost nevoie de intervenția Poliției.
Laurentiu Marinov
15 feb. 2026, 19:21, Știrile zilei

Polițiștii Secției 2 din cadrul Poliției municipiului Constanța au fost chemați, printr-un apel la 112, să intervină într-un scandal izbucnit între doi bărbați, într-un local din oraș.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, la aceeași dată, pe fondul unui conflict verbal spontan și a consumului de băuturi alcoolice, un bărbat, de 28 de ani, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 46 de ani”, a precizat IPJ Constanța.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

