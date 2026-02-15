Ministrul Agriculturii: toate schemele de relansare economică pe care noi le-am prezentat, nu au fost luate în calcul la Ministerul de Finanțe

Ministrul Agriculturii a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN că niciuna dintre schemele de relansare economică prezentate Ministerului de Finanțe nu acceptată. „Toate schemele de relansare economică pe care noi le-am prezentat ca Partid Social-Democrat nu au fost luate în calcul la Ministerul de Finanțe”, a spus Florin Barbu.

Mai mult de atât, ministrul Agriculturii a precizat că a solicitat trei lucruri foarte importante pentru agricultura din România, atât în zona de procesare, dar și în zona de vegetal, prin care, dar și pe partea de investiții, prin care fermierii să poată recupera din impozitul pe profit, nu să facă deducere, pentru că în momentul de față se poate face deducere pe impozitul pe profit, să recupereze tot ceea ce înseamnă marjă fixă la contractele de credit.

El a propus, de asemenea ca membrii cooperativelor să poată repartiza procentul de 2% din impozitul pe profit după modelul ONG-urilor.

„Pe o perioadă de 10 ani, să amortizeze și să recupereze, tot din impozitul pe profit, 50% din investiții, iar trei, așa cum se întâmplă în momentul de față, când anumite ONG-uri și anumite fundații primesc 2% din impozitul pe profit, tot ceea ce înseamnă organizații de udători și cooperative din România, membrii acestor cooperative să facă repartizare de 2% din impozitul pe profit. Ce înseamnă acest lucru? Ceea ce nu înțelege nici domnul Nazare este de a reduce evaziunea fiscală”, a spus ministrul Barbu.

Procesatorii și fermierii își vor dori foarte mult să facă profit și, practic, astfel poate fi eliminată și o parte din evaziunea fiscală din România crede ministrul Agriculturii.

„Normal că atunci când faci recuperare din impozit pe profit și faci profit și îți deduce anumite cheltuieli cu contractele de credit, și știm foarte bine ceea ce se întâmplă în sistemul bancar din România, unde creditele au explodat, să faci recuperare din impozitul pe profit, atât la contractele de credit, cât și la contractele de investiții. Asta înseamnă că atât procesatorii, cât și fermierii își vor dori foarte mult să facă profit. Și, practic, cred că putem elimina și o parte din evaziunea fiscală din România.Toate aceste lucruri pe care noi le-am prezentat și pe alte domenii, vorbim în sănătate, în energie, de relansare economică, nu au fost luate în calcul la Ministerul de Finanțe”, a mai declarat Florin Barbu.