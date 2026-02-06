Mediul de afaceri după întâlnirea CNT: Impact limitat și lipsă de responsabilitate bugetară

Declarațiile au fost făcute de Dan Șucu și Florin Jianu după reuniunea Consiliului Național Tripartit de vineri, unde s-au discutat măsuri de relansare economică.

Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a atras atenția că relansarea economică nu poate fi discutată fără o abordare fermă privind responsabilitatea fiscal-bugetară.

„Pe partea cealaltă, dacă vorbim însă de principii, nu se poate discuta despre relansarea economică fără să discuți în principal despre responsabilitate fiscal-bugetară. Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României și cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări”, a transmis Șucu.

La rândul său, Florin Jianu, președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a apreciat pozitiv faptul că se discută despre relansare economică, însă a avertizat că termenul este excesiv.

„Semnalul este bun că se discută de relansare economică. Impactul însă este limitat. Așa cum spuneam, e cam larg folosit termenul de relansare economică pentru că nu ai cifre mari”, a precizat Jianu, adăugând: „Nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Noi am făcut un calcul și am văzut că pentru microîntreprinderi, respectiv pentru IMM-uri, dacă se ating 200-300 de IMM-uri din programele prezentate astăzi”.