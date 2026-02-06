Prima pagină » Știrile zilei » Mediul de afaceri după întâlnirea CNT: Impact limitat și lipsă de responsabilitate bugetară

Mediul de afaceri după întâlnirea CNT: Impact limitat și lipsă de responsabilitate bugetară

Reprezentanții mediului de afaceri susțin că pachetul de măsuri discutat în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru relansare economică are un impact redus asupra IMM-urilor și nu abordează probleme precum mai buna gestionare a fondurilor publice.
Mediul de afaceri după întâlnirea CNT: Impact limitat și lipsă de responsabilitate bugetară
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
06 feb. 2026, 13:51, Economic

Declarațiile au fost făcute de Dan Șucu și Florin Jianu după reuniunea Consiliului Național Tripartit de vineri, unde s-au discutat măsuri de relansare economică. 

Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a atras atenția că relansarea economică nu poate fi discutată fără o abordare fermă privind responsabilitatea fiscal-bugetară. 

„Pe partea cealaltă, dacă vorbim însă de principii, nu se poate discuta despre relansarea economică fără să discuți în principal despre responsabilitate fiscal-bugetară. Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României și cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări”, a transmis Șucu. 

La rândul său, Florin Jianu, președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a apreciat pozitiv faptul că se discută despre relansare economică, însă a avertizat că termenul este excesiv. 

„Semnalul este bun că se discută de relansare economică. Impactul însă este limitat. Așa cum spuneam, e cam larg folosit termenul de relansare economică pentru că nu ai cifre mari”, a precizat Jianu, adăugând: „Nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Noi am făcut un calcul și am văzut că pentru microîntreprinderi, respectiv pentru IMM-uri, dacă se ating 200-300 de IMM-uri din programele prezentate astăzi”. 

Recomandarea video

Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media
G4Media
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Libertatea
O mai ai prin casă? Ce valoare are în 2026 celebra bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare. Te poți îmbogăți
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor