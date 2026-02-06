INS: Sosirile în structurile de primire turistică din România au scăzut cu 2,4% în 2025. Din ce țări vin cei mai mulți turiști străini

Din totalul sosirilor din 2025, turiștii români au reprezentat 81,4% (11.330.500 persoane), iar turiștii străini 18,6% (2.587.200 persoane), notează INS.

Înnoptările în structurile de primire turistică au însumat 29.685.500, în scădere cu 1,7% comparativ cu anul 2024. În totalul înnoptărilor, ponderea turiștilor români a fost de 82,1%, iar a turiștilor străini de 17,9%. Durata medie a șederii în 2025 a fost de 2,1 zile atât la turiștii români, cât și la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 29,8% în 2025, în scădere cu 1,1% față de 2024, arată INS.

Decembrie 2025: scăderi față de decembrie 2024

În luna decembrie 2025, sosirile în structurile de primire turistică au însumat 907.400 persoane, în scădere cu 5,8% față de decembrie 2024. Turiștii români au reprezentat 78,1% din sosiri, iar turiștii străini 21,9%.

Înnoptările din decembrie 2025 au însumat 1.707.500, în scădere cu 6,2% față de decembrie 2024. Din total, înnoptările turiștilor români au avut o pondere de 75,1%, iar ale turiștilor străini de 24,9%. Durata medie a șederii a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 23,2% în decembrie 2025, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de decembrie 2024.

Unde s-a concentrat turismul în 2025

Pe județe, cele mai multe sosiri au fost înregistrate în Municipiul București (2.053.700 persoane), Constanța (1.809.300) și Brașov (1.389.000).

La capitolul înnoptări, valorile cele mai ridicate au fost în Constanța (5.552.500), Municipiul București (4.147.900) și Brașov (2.618.000).

În ceea ce privește turiștii străini cazați în România în 2025, cele mai multe sosiri au provenit din Germania (246.500 persoane), Italia (225.000) și Israel (182.600), potrivit INS.