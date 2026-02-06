România a consumat peste jumătate din gazele stocate, dar rămâne peste media UE

Datele centralizate de operatorii sistemelor de transport din Europa arată că depozitele de gaze ale României sunt umplute în prezent în proporție de 48.7% din capacitate, informează Economedia.

La începutul sezonului rece, pe 31 octombrie, nivelul stocurilor era de aproximativ 97%, ceea ce indică faptul că peste jumătate din cantitatea injectată în subteran a fost deja extrasă și consumată, în condițiile în care sezonul gazier de iarnă se încheie oficial la 31 martie.

Media europeană privind stocurile de gaze este de 39%. Astfel, România se află peste nivelul european, dar și peste nivelul Ungariei, de 42%. Totuși, se află sub cel al Bulgariei, unde depozitele sunt umplute în proporție de 52%.

Specialiștii estimează că rezervele existente ar trebui să fie suficiente până la încălzirea vremii, întrucât, din cauza vremii geroase, media extracției zilnice depășește 220 GWh, echivalentul a aproximativ 23 de milioane de metri cubi de gaze.

Menținerea actualului ritm de extracție pentru o perioadă îndelungată este considerată improbabilă, având în vedere că din cele aproximativ 1.4 miliarde de metri cubi rămase în depozite, doar circa 1.1 miliarde pot fi extrași efectiv, restul fiind limitați de constrângeri tehnice.

Scăderea nivelului mediu al stocurilor europene sub pragul de 40% încă din luna februarie urmează să pună presiune pe prețurile gazelor de pe hub-ul TTF.

Pentru România, nivelul relativ ridicat al rezervelor reprezintă un avantaj pe termen scurt, însă în cazul în care statele europene vor începe să concureze agresiv pentru achiziția de gaze necesare refacerii stocurilor, prețurile facturilor ar putea cunoaște o creștere.

La nivel european, cele mai ridicate niveluri de umplere ale depozitelor se regăsesc în Portugalia, cu 80%, în timp ce Ucraina înregistrează cel mai scăzut nivel, de doar 19%.