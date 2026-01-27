Prețul locuințelor este așteptat să fie stabil în 2026, în medie, dar liberalizarea gazelor își arată impactul în oferte. Top 10 previziuni pentru piața imobiliară din România

Piața rezidențială din România va fi marcată, per ansamblu, de o stabilitate a prețurilor în acest an, pe baza actualelor evoluții la nivel național și global, estimează Laurențiu Lazăr, Managing Partner Colliers România, cu ocazia unei întâlniri cu presa economică pentru prezentarea principalelor tendințe din zona imobiliară în 2026.

„Nu mă aștept la scumpiri de prețuri, dar nici la scăderi. Și asta pentru că cerere avem, TVA-ul ne-a lovit în același timp, dobânzile încă sunt sus. În același timp, prețurile din zona de construcții au crescut, forța de muncă, tot ce s-a întâmplat în sectorul de construcții din punct de vedere al facilităților fiscale care au dispărut anul trecut. Deci este un mix în care eu cred că o forță trage prețurile cumva în sus, o altă forță trage un picuț prețurile în jos”, a explicat șeful Colliers România, la întrebarea reporterului Mediafax.

Evoluția segmentului rezidențial depinde și de capacitatea și accesibilitatea creditelor bancare, detaliază Laurențiu Lazăr.

„Dorință este, dar trebuie să fie și putință. Pentru că, da, eu îmi doresc să-mi iau un apartament, dar mi-l permit? Mi-l permit mai ales din punctul de vedere al unui împrumut? Pentru că am văzut 60%, totuși, din tranzacții se fac, și eu cred că se vor face din ce în ce mai mult prin împrumut bancar. Vedem că acum se mai pun și, cumva, niște bariere pentru banii din zona gri sau chiar neagră. Pentru că dacă stai acuma să te gândești că începe ANAF să se uite dacă îți permiți mașina, dacă îmi iau două, trei apartamente dintr-odată și veniturile mele, la care ANAF are acces, nu prea justifică să pot să-mi iau un apartament, două, eu cred că pe zona asta o să fie un pic de frână. În schimb pe zona bancabilă, pentru mine a fost o surpriză totuși, că anul trecut s-au dat atât de multe credite noi și de asta eu cred că piața se maturizează”, a detaliat Laurențiu Lazăr.

Dezvoltatori nordici interesați de România

Evident, specialistul nu exclude scăderi de prețuri punctual, promoții ocazionale ale dezvoltatorilor, care pot fi de 3, 5, 7%, sau un al doilea loc de parcare gratis, dar per ansamblu prețurile sunt așteptate să se mențină într-o zonă de stabilitate, cel puțin, dacă nu se întâmplă o criză la nivel global sau o instabilitate politică, o recesiune semnificativă în țară.

„Dacă lucrurile rămân la nivelul de acum, eu cred că prețurile nici nu se vor scumpi, pentru că semnificativ, pentru că nu-ți permiți, dar nici nu vom scădea. Deci cuvântul-cheie din punctul de vedere al prețului este stabilitate”, a detaliat Laurențiu Lazăr.

Sunt stocuri de locuințe disponibile, și cu cât economia merge mai bine, cu atât vor intra pe piață dezvoltatori cu concepte noi.

„Sunt stocuri și vor veni. Dacă noi reușim să stabilizăm economic țara, dacă deficitul bugetar scade, noi avem discuții chiar cu companii, de exemplu, din țările nordice, care se uită să vină în România să investească în rezidențial. Și noi avem o idee despre cum își fac lucrurile companiile din țările nordice: nu se uită nici la niște return-uri (randamente – eng.) enorme, nici să vină să facă niște bani repede”, a detaliat șeful Colliers România.

De ce contează liberalizarea prețului la gaze și energie

Specialistul Colliers România pentru segmentul rezidențial, Gabriel Blăniță – Associate Director | Valuation & Advisory Services – pune lupa, la întrebarea reporterului Mediafax, pe evoluțiile din piață dincolo de medie, evoluții care sunt relevante pentru comportamentul românilor în această perioadă.

„Nu ne așteptăm la scăderi generalizate de prețuri, dar nici la o creștere generalizată. Dacă vorbim de piața rezidențială din zonele metropolitane, vedem mai degrabă că media este din ce în ce mai puțin relevantă când vorbim de ce se întâmplă cu piața rezidențială, pentru că vedem evoluții divergente. Pe de o parte, vedem locuințele nou construite, cele care sunt acum în curs de construcție cu costuri de construcție din ce în ce mai mari, care au la rândul lor un preț din ce în ce mai mare. În același timp vedem că locuințele construite în urmă cu mai mulți ani, care poate sunt mai ineficiente energetic, prezintă o anumită presiune la vânzare, pentru că nu doar costul achiziției efective și costul întreținerii devine din ce în ce mai important”, a explicat Gabriel Blăniță.

Totul se întâmplă în contextul în care schema de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale va expira la 31 martie, conform actualei legislații, după ce prețul la energie electrică a fost reliberalizat la 1 iulie anul trecut. Declarațiile făcute recent de ministrul Energiei privind viitorul schemei au mers de la o ieșire graduală din schema de plafonare, la instituirea unui ajutor lunar pentru factura de gaze similar cu tichetul de 50 de lei pentru curent electric. Încă prezent nu este nimic sigur legiferat, ceea ce face ca furnizorii și specialiștii în energie să avertizeze că incertitudinea va duce la creșteri de preț, ceea ce s-a văzut și în primele oferte publicate pe comparatorul ANRE pentru după 1 aprilie.

„De anul trecut, de când piața energiei electrice s-a liberalizat, vedem o creștere foarte mare a construi cu energie electrică, care poate a fost mascată într-o anumită măsură de faptul că românii mai degrabă folosesc curentul etic pentru răcire decât pentru încălzire. Însă din acest an, din aprilie vom vedea o liberalizare și a prețului la gaze, care din nou nu-și va produce efectele majore decât în iarna următoare. Dar, practic, din luna aprilie a acestui an vom plăti și curentul, și gazul la prețul de piață. Or asta înseamnă că eficiența energetică din ce în ce mai importantă”, a explicat specialistul Colliers România.

Astfel, potențialii clienți încep sa se gândească mai mult în cost total al locuirii, nu doar al achiziției.

„Dacă locuințe noi vin cu o eficiență energetică mult mai bună, cu o izolare mai bună, cu panouri fotovoltaice care reduc consumul de energie electrică, în locuințele vechi, în lipsa unor investiții, costurile sunt mari și atunci vom vedea evoluție divergentă în locuințele mai vechi, construite nu neapărat în perioada comunistă, dar și locuințe mai noi, de după anii 2000 de exemplu, dar care nu au această eficiență energetică. Aici e posibil să avem scăderi de prețuri pentru că chiriașii sau cumpărătorii văd costul total, nu doar costul achiziției și va conta din ce în ce mai mult costul întreținerii. Deja vedem exemple de case sau locuințe mai spațioase, mai mari la vânzare, cu prețuri mai mici poate ca acum un sau acum doi ani și secretul e în costul întreținerii. Dacă în unele cazuri, la o chirie într-un apartament într-un bloc eficient energetic, costul întreținerii poate fi undeva între 10 până la 25-30% din costul chiriei lunare, putem avea surpriza neplăcută ca într-un apartament ineficient energetic costul întreținerii să fie mai mult de jumătate din chirie sau, în unele cazuri încă o chirie la costul încălzirii sau răcirii”, apreciază specialistul.

Gabriel Blăniță precizează că este din ce în ce mai important costul întreținerii, iar divergența pe care o vedem în evoluții nu justifică neapărat să ne raportăm tot timpul la media prețului, care e dată de foarte multe elemente,

„Prețurile la apartamente noi, nou construite în zone bune vor continua să crească. În același timp, în zonele cu foarte multă competiție sau în zonele limitrofe sau în zona locuințelor vechi sau ineficiente energetic ne așteptăm să vedem mai mare presiune pe costul de întreținere, care va trage mai departe prețul de vânzare sau de închiriere în jos la aceste unități”, a punctat specialistul.

Se caută apartamente construite pentru închiriere

O altă tendință pe piața rezidențială, cu potențial semnificativ de creștere, este piața imobilelor de locuințe construite special pentru închiriere.

„Cu siguranță vom vedea mai multe apartamente pentru închiriere în proiecte destinate exclusiv închirierii. Da, este o tendință care în statele din centrul Europei e vizibilă de mai mulți ani, de circa șapte, opt ani de zile, iar în vestul Europei este mult, mult mai mare. Dacă ne uităm la cum locuiesc oamenii efectivi, avem surpriza să aflăm că nu doar 5% dintre români stau în chirie, ci în orașele mari, procentul ăsta este undeva între 11-13%. Asta înseamnă că, de exemplu, dintr-un stoc de circa un milion de locuințe din București, circa 100-100 și ceva de mii de de locuințe sunt închiriate. Or, asta înseamnă că avem un mod semnificativ de astfel de locuințe și dacă ne uităm la cât este stocul exact, clienții sunt peste 100.000 care locuiesc în chirie în fiecare an în oraș. Și dacă ne uităm la care este în stocul de locuințe în ansambluri destinate exclusiv închirieri este infim. Vorbim de câteva câteva sute la o nevoie de peste 100.000 de locuințe”, explică specialistul Colliers România.

Diferența de bani pe care trebuie să o dea proprietarului/dezvoltatorului un chiriaș într-o locuință standard și una nouă construită în acest sens, medie, de 50 mp, este de câteva sute de euro.

„Când vorbim de apartamente destinate exclusiv închirierii, vedem în ansamblurile mai accesibile un preț pe metru pătrat în jur de 12 euro, asta înseamnă că pentru un apartament de 50 mp chiria va fi de 600 de euro, iar dacă ne uităm la apartamente în blocuri destinate exclusiv închirierii în zone din nord, lângă transportul în comun sau lângă zone de birouri, vedem aici chirii între 15 și 20 euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că un apartament de două camere, de 50 mp vom avea chirii între 750 până la 1.000 de euro chirie”, a detaliat Gabriel Blăniță.

Raport Colliers: 2026 va fi un an de ajustare, repoziționare și decizii strategice într-un context economic și politic volatil

După câțiva ani de creștere rapidă și ajustări succesive, piața imobiliară din România intră într-o nouă fază, marcată de un ritm mai lent de dezvoltare, în contextul unei nevoi de reforme bugetare susținute și un context geopolitic ce menține un nivel ridicat de incertitudine. Pentru sectorul imobiliar, 2026 se conturează ca un an de ajustare și repoziționare, în care deciziile prudente, alegerea atentă a investițiilor și capacitatea de adaptare vor conta mai mult decât viteza sau volumul dezvoltărilor, după cum anticipează consultanții Colliers în raportul „Top 10 previziuni pentru piața imobiliară din România în 2026”, prezentat, marți, în întâlnirea cu jurnaliștii de specialitate.

În acest context, specialiștii Collier cred că 2026 nu este un an al recuperării rapide, ci unul în care reziliența economiei și a participanților din piața imobiliară va fi testată, iar diferențele dintre strategiile bine calibrate și cele reactive vor deveni tot mai vizibile. Chiar dacă economia va fi pusă la încercare, există în continuare oportunități. Investițiile în infrastructură, revenirea treptată a interesului investițional din zona privată și evoluția diferită a unor segmente ale pieței pot crea spațiu de creștere pentru cei care gândesc pe termen mediu.

Conform raportului citata, consultanții Colliers subliniază că 2026 ar trebui privit mai degrabă ca un an de stabilizare și pregătire pentru următorul ciclu de creștere, nu ca un an de relansare rapidă, deoarece efectele pozitive din economie vor apărea treptat, conform comunicatului companiei cu cele 10 previziuni-cheie: