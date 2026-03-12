Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină până la finalul anului. La cât se ridică sprijinul

UPDATE 15:09: Ministerul Finanțelor. Sprijin de peste 650 de milioane de lei pentru peste 6.200 de operatori economici

Ministerul Finanțelor propune extinderea sprijinului pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină până la finalul anului 2026, au transmis, joi, oficialii instituției.

Este vorba de un proiect de act normativ, publicat în transparență decizională de Ministerul Finanțelor pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri și persoane.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale.

Potrivit sursei citate, bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.

„Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele românești într-un moment tensionat, de incertitudine pe piețele internaționale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susținerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare. Prin acest efort bugetar, Guvernul garantează menținerea competitivității transportatorilor noștri pe piața europeană și asigură stabilitatea serviciilor, limitând efectele volatilității energetice asupra întregii economii naționale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

„Totodată, măsura produce efecte pozitive pe întreg lanțul economic asociat activității de transport: de la companiile de logistică și distribuție, până la producătorii și exportatorii români care depind de costuri predictibile de transport pentru a-și menține competitivitatea. Beneficiile se resimt și la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, al comercianților și al industriei prelucrătoare, pentru care stabilitatea tarifelor de transport contribuie la menținerea prețurilor și a continuității aprovizionării. Astfel, sprijinul acordat transportatorilor se traduce într-un avantaj indirect pentru consumatori și pentru economia națională în ansamblu”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Inițiativa vizează continuarea susținerii mediului de afaceri în actualul context marcat de volatilitatea prețurilor la combustibili, influențată de tensiunile geopolitice recente din Orientul Mijlociu care afectează infrastructura energetică și rutele globale de transport.

Prin proiectul de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind compensarea creșterii accizei cu cea de compensare a creșterii prețului la motorină, oferind astfel un cadru mai adecvat pentru protejarea competitivității operatorilor români. Măsura este esențială pentru a preveni riscul apariției unor diferențe semnificative de cost între transportatorii din România și cei din statele vecine, evitând totodată o majorare a prețurilor pentru alte produse și servicii ca urmare a perturbării lanțurilor de aprovizionare.

Astfel, pentru a asigura o intervenție proporțională și corelată cu realitățile economice, Ministerul Finanțelor va realiza, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, o analiză trimestrială a condițiilor de piață, având posibilitatea de a ajusta valoarea sprijinului în funcție de dinamica prețului țițeiului.

„Implementarea acestui mecanism de monitorizare periodică garantează că resursele bugetare sunt utilizate eficient pentru menținerea continuității serviciilor de transport și limitarea efectelor economice negative generate de incertitudinea de pe piețele internaționale”, a conchis Ministerul Finanțelor.

Mesajul transportorilor

FORT-IMM România a salutat, printr-un comunicat transmis joi, prelungirea schemei de ajutor de stat pentru transportatori și majorarea cuantumului accizei compensate.

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) a anunțat, o victorie importantă a demersurilor susținute în dialogul instituțional cu Guvernul României si Ministerul Finanțelor, concretizată prin prelungirea schemei de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori, precum și prin majorarea cuantumului acesteia la 85 de bani/litru.

„Această decizie reprezintă un pas esențial pentru menținerea competitivității operatorilor români de transport într-un context economic dificil, marcat de presiuni constante asupra costurilor cu combustibilul”, se arată în comunicatul transmis de federație.

FORT apreciază deschiderea autorităților pentru dialog și colaborare instituțională și consideră că această măsură oferă un sprijin real sectorului transporturilor rutiere, unul dintre pilonii importanți ai economiei naționale.

„Federația Operatorilor Români de Transport va continua demersurile pentru identificarea și implementarea unor soluții durabile de echilibrare a prețurilor la combustibili, astfel încât operatorii români să își poată păstra competitivitatea atât pe piața internă, cât și pe cea europeană. FORT rămâne un partener activ în dialogul cu autoritățile pentru susținerea unui sector de transport puternic, stabil și competitiv”, potrivit comunicatului citat.

Ce au cerut transportatorii

Decizia vine după ce mai multe organizații ale transportatorilor au cerut susținerea Guvernului, pe fondul creșterii prețurilor petrolului și ale carburanților la pompă.

Și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat miercuri Guvernului adoptarea urgentă a unor măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețului motorinei asupra transportului rutier și asupra economiei.

Potrivit oficialilor UNTRR, motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier, iar o creștere de 25% a prețului carburantului poate majora în mod direct costurile de transport cu minim 10%.

„În lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalități competitive, această presiune poate afecta stabilitatea lanțurilor logistice și competitivitatea transportatorilor români pe piața europeană”, spuneau reprezentanții UNTRR.

În acest context, UNTRR solicita reducerea accizei la motorină la nivelul minim european sau, alternativ, extinderea după finalul lunii martie 2026 până la finalul anului și majorarea schemei de rambursare a accizei pentru transportatori de la 65 de bani la 1,12 lei/litru.

În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 euro / 1000 litri, semnificativ peste nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri, au arătat oficialii UNTRR, indicând faptul că alte state europene adoptă măsuri pentru a limita impactul creșterii rapide a prețurilor la carburant: în Portugalia guvernul a decis reducerea temporară a accizei aplicate motorinei, iar în Italia Ministerul Economiei analizează de câteva zile posibilitatea activării mecanismului de „acciză mobilă”, un sistem care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA generate de creșterea prețurilor la combustibili pentru a reduce accizele aplicate benzinei și motorinei.

„Diferențele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune, precum Ungaria, Croația, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce înseamnă pierderi pentru bugetul României. Creșterea prețului motorinei afectează direct și semnificativ transportatorii”, au tranzmis miercuri transportatorii:

Pentru a limita efectele asupra economiei în general, UNTRR propunea două măsuri posibile și una complementară, funcție de evoluția prețului carburantului:

Reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro / 1000 litri la nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri, măsură care ar putea reduce prețul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză și 0,23 lei din TVA). În lipsa reducerii accizei, UNTRR solicită extinderea schemei de rambursare a accizei cel puțin până la finalul anului și majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru.

Complementar, UNTRR propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, prin subvenționarea cu 0,5 lei/litru, în funcție de evoluția prețului carburanților.

Potrivit UNTRR, în România la un consum anual 8,6 miliarde de litri de motorină statul vizează la o acciză pe motorină de 2804,29 lei/1000 litri, încasări de 24 miliarde de lei, în timp ce pentru cele 2 miliarde de litri de benzină, la 3059,9 lei/1000 litri, statul vizează încasări de cca 6 miliarde de lei. În România, accizele sunt taxele cu cel mai ridicat nivel de colectare. Reamintim densitatea motorinei 0,845 kg/l și a benzinei de 0,77 kg/l, pentru a evita confuzia față de raportarea accizelor de carburant la tonă.