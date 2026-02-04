Bolojan anunță schimbarea plafonării la gaze: preț administrat pentru populație până în 2027

Premierul a declarat că energia este una dintre prioritățile Guvernului, iar consolidarea sectorului energetic este esențială pentru stabilitatea economică. În acest context, Executivul va pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-și crește capacitățile de stocare.

„Este important să ne creștem capacitățile de stocare și vom pune o presiune pe Hidroelectrica. Ar trebui să își facă capacități de stocare de 500 MW. Au întârzieri destul de mari, dar fiecare MW în stocare înseamnă un preț mai mic al energiei”, a spus Bolojan.

Potrivit premierului, stocarea energiei contribuie la echilibrarea mixului energetic, prin utilizarea surplusului din timpul zilei și reducerea achizițiilor scumpe de energie la vârfurile de consum din cursul serii.

Finalizarea centralelor de la Mintia și Iernut

În paralel, Guvernul mizează în acest an pe finalizarea a două proiecte majore pe gaz: centrala de la Mintia și centrala de la Iernut.

„Anul acesta trebuie să susținem terminarea a două proiecte importante pe gaz. Este vorba de centrala de la Mintia, unde mâine dimineață voi avea o întâlnire cu investitorii, și de cea de la Iernut. Cele două centrale echilibrează sistemul energetic național”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că aceste investiții sunt cu atât mai importante în condițiile în care România a închis centralele pe cărbune și se pregătește să valorifice, din 2027, gazele din Marea Neagră.

Combinatul Liberty Galați

Un alt subiect abordat a fost situația Combinatului Liberty Galați, pe care Guvernul intenționează să îl declare obiectiv de importanță strategică.

„Ne propunem să-l declarăm obiectiv de importanță strategică pentru a putea demara o procedură de licitație internațională pentru preluarea lui și pentru a asigura siguranța combinatului în lunile următoare și plățile pentru oamenii care sunt acolo în așa fel încât să nu ne pierdem angajații.”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, schemele de sprijin pentru combinat vor fi adoptate săptămâna viitoare, în consultare cu Ministerul Economiei și Ministerul Energiei.

În ceea ce privește plafonarea prețului la gaze, Bolojan a explicat că Guvernul trebuie să facă pași spre liberalizare, dar fără a expune populația la creșteri necontrolate de preț.

„De asemenea, un aspect important este plafonarea administrativă a prețului la gaz. Așa cum știți, trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea prețului la gaze, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de un posibil puseu de inflație, care ar putea să apară pe fondul creșterii prețurilor la gaz necontrolate. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că din 2027 România va avea un avantaj important, în sensul în care, așa cum am spus, vom avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ne ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, în perioadele când avem ger”.

Liberalizarea pieței

El a precizat că anul 2027, când România va avea supraproducție de gaz, va fi un moment mai potrivit pentru liberalizarea pieței.

„Asta înseamnă că anul 2027, când vom avea această supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Propunem, deci, ca între 1 aprilie anul acesta, sfârșitul lunii martie și sfârșitul lunii martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț care nu va mai fi plafonat, ci un preț administrat pentru consumatorii casnici”.

Premierul a explicat că prețul administrat se va aplica pe tot lanțul, de la producători la distribuitori și furnizori, și va rămâne stabil pe tot parcursul anului pentru consumatorii casnici și pentru gazele utilizate la producerea energiei termice:

„Înseamnă că vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul de la producători la transportatori, la distribuitori și la furnizori. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii gaznici și pentru toate cetele, pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice”.

Bolojan a subliniat că pentru celelalte activități economice nu va exista plafon, dar majoritatea consumatorilor achiziționează deja gaze la prețuri sub plafon. În acest fel, statul protejează populația fără a angaja cheltuieli suplimentare.