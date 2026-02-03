Kelemen Hunor îi cere lui Bolojan scăderea taxelor locale: Limita de suportabilitate a fost depășită

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10%, și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor. Între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de guvern, primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

„Limita de suportabilitate a fost depășită”

Kelemen Hunor a subliniat că recunoașterea unei măsuri greșite nu este o slăbiciune a Executivului, ci o dovadă de maturitate.

„În momentul în care îți dai seama că există o nemulțumire, limita de suportabilitate a fost depășită. Un guvern poate să se întoarcă la decizie. Nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate, de înțelepciune, fiindcă nu poți să guvernezi împotriva oamenilor. O să scadă un pic veniturile la autoritățile locale, nu este afectat bugetul național și din acest punct de vedere eu cred că în acest moment este o soluție corectă”, a punctat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a criticat dur modul în care s-au calculat aceste creșteri, care au depășit orice estimare inițială.

„Această necesitate de a reduce deficitul bugetar ne-a expus și la decizii, hai să spunem, nechibzuite, sau măsuri care ne-au dus în această zonă, în această situație. Calea a fost nechibzuită. Da, fiindcă toată lumea se aștepta la o creștere de 70%. Poate că n-au fost făcute toate calculele, n-a fost timp, a apărut între Crăciun și Anul Nou, era presiunea pe primării să vină cu deciziile pe la sfârșitul anului și nu a existat o dezbatere. Da, eu eram convins că maxim cu 70% vor fi aceste creșteri și de foarte multe ori au fost creșteri peste 100, 150, 200, 250 de ori”, a conchis liderul UDMR.