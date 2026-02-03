Kelemen Hunor, despre lipsa unui șef la SRI: Nu avem niciun control civil asupra serviciilor

Liderul UDMR a subliniat, marți seara, la Digi24, că actuala stare de fapt blochează orice formă reală de control asupra serviciilor de informații și amână pe termen nelimitat o reformă necesară.

„Se vorbește de controlul civil și de servicii de inteligență civile. Nu avem niciunul dintre aceste două chestiuni. Controlul parlamentar e cum e, când nu ai director civil, nici măcar acest control nu poate fi exercitat cum ar fi trebuit. (…) Important este ce se va întâmpla pe termen mediu și pe termen lung cu aceste servicii, fiindcă dacă ne gândim la o reformă de demilitarizare, nu se poate face de la o zi la alta”, a spus Kelemen Hunor.

Politicianul a punctat că o astfel de transformare ar putea dura până la un deceniu, însă reproșează autorităților că nici măcar nu au deschis dialogul pe această temă.

„Trebuie să ai un parcurs de 5, 6, 7, 8 ani, poate un deceniu. Dar dacă nici nu ne apucăm să discutăm despre aceste aspecte, la ce să ne așteptăm? Nu am participat la nicio discuție, nu pot să spun mai mult decât v-am spus, că nu știu, nu am fost întrebat, dar important este ce vom face. Vom reforma serviciile și controlul civil, controlul parlamentar asupra serviciilor, sau nu?”, a întrebat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a concluzionat că mingea se află în curtea Administrației Prezidențiale, de unde este așteptată o propunere oficială către Parlament, conform legii.

„La un moment dat trebuie să vină președintele cu o propunere, că asta este curtea președintelui. Nu știu ce gândire are. Nu am discutat cu el despre aceste aspecte. (…) Dacă stăm așa, nu rezolvăm nimic. Riscul este să nu existe această gestionare cum scrie legea și cum e așteptarea până la urmă a societății”, a spus președintele UDMR.