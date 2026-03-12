Kerosenul a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Când se scumpesc bilete de avion

Conflictul din Orientul Mijlociu a avut efecte asupra transportului aerian. Scumpirea kerosenului și anularea a peste 43.000 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu în ultimele 10 zile sunt principalele efecte.

În ciuda acestui șoc, datele platformei Vola.ro arată că prețul mediu al unui bilet de avion plătit de români a scăzut cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Explicația: companiile aeriene europene sunt protejate temporar prin contracte de hedging (așa numitele contracte de acoperire a riscului de preț). Companiile aeriene nu cumpără carburant zi de zi, la prețul zilei. În schimb, negociază din timp cantități mari la un preț fix, valabil pentru lunile următoare. Practic, și-au costul cu carburantul înainte ca prețurile să explodeze. Principalii low-cost europeni au declarat că asigurat în acest fel până la 84% din necesarul de carburant pentru primul semestru din 2026. Asta înseamnă că pot menține prețurile mai mici, însă fereastra este limitată”, susțin specialiștii platformei.

Rezervele scad, prețurile vor fi recalculate

Astfel, companiile aeriene încă mai au o marjă de operare a zborurilor la prețul anterior negociat, dar, cu cât perioada de blocaj se extinde, cu atât această rezervă scade și companiile vor recalcula prețul biletelor de avion la noile estimări are barilului de petrol.

Analiștii estimează că prețurile se vor menține la un nivel similar pentru următoarele săptămâni. Conform acestora, turiștii români care au deja planuri de vacanță pentru sezonul de vară 2026 ar trebui să profite de prețurile stabile din prezent.

„Rezervați-vă biletele de avion acum”

„Datele noastre confirmă ceea ce mulți călători nu știu încă: biletele de avion pentru vara 2026 nu s-au scumpit. De fapt, românii plătesc astăzi cu aproape 6% mai puțin decât acum un an. Motivul este tehnic: hedging-ul companiilor aeriene europene acționează ca un amortizor. Dar acest amortizor are o dată de expirare. După aprilie, expunerea crește semnificativ, și noi ne așteptăm ca prețurile să reflecte noua realitate a pieței. Sfatul nostru este simplu: rezervați-vă biletele de avion acum. Dacă știi deja destinația și perioada, profitați de aceasta fereastra de oportunitate pentru ca în acest moment nu putem estima nivelul creșterilor de preț”, a declarat Claudia Tocilă, Head of Marketing Vola.ro.

Potrivit datelor platformei, în primele 11 zile din martie 2026, prețul mediu al unui bilet de avion cumpărat de români pe platformă a fost de 144.33 euro per pasager, cu 5.7% sub nivelul din martie 2025.