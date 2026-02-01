PSD cere adoptarea de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Grindeanu: „limita de suportabilitate a fost deja depășită”

PSD a transmis într-un comunicat că adoptarea imediată a celor două pachete „este absolut obligatorie, nu negociabilă”.

Grindeanu: „limita de suportabilitate a fost deja depășită”

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit PSD, pachetul de relansare economică vizează menținerea locurilor de muncă și sprijinirea firmelor românești, iar pachetul de solidaritate urmărește „protecție minimă” pentru persoanele afectate de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap.

Social-democrații precizează că este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care ar viza peste 5 milioane de beneficiari.

Sprijin pentru pensionari

Pentru pensionari, partidul propune acordarea unui sprijin financiar în două tranșe egale (aprilie și decembrie) pentru 2,8 milioane de persoane, astfel:

– 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

– 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;

– 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

În comunicat se mai arată că ar trebui introdusă o schemă de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, „pe modelul celei din energie”.

Totodată, PSD susține că nu va accepta reduceri din bugetul Educației, argumentând că reducerile de costuri operate în 2025 „au provocat deja probleme majore” în sistemul de învățământ.

PSD afirmă că aprobarea pachetelor trebuie făcută „cu celeritate” înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru 2026.