Explicație. Cum s-a ajuns la blocaj și scandal pe banii pentru pensionari și persoanelor cu venituri reduse

Miza imediată a fost un amendament susținut de PSD, care prevedea majorarea fondurilor pentru ajutoare sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse. Amendamentul ar fi crescut bugetul Ministerului Muncii cu 1,1 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor s-a opus, argumentând că suma ar adânci deficitul bugetar.

Blocajul a apărut în momentul votului. Potrivit datelor din ședință, 23 de parlamentari au votat „pentru”, 19 „împotrivă”, un parlamentar s-a abținut, iar cei 8 membri AUR prezenți în sală nu și-au exprimat votul. De aici a pornit conflictul: conducerea ședinței, prin liberalii Bogdan Huțucă și Gabriela Horga, a susținut că pentru adoptarea amendamentului era nevoie de jumătate plus unu din numărul parlamentarilor prezenți, adică 26 de voturi. Cum amendamentul a primit doar 23, acesta a fost considerat respins.

PSD a contestat imediat interpretarea și a cerut reluarea votului. Daniel Zamfir a susținut că situația creată de AUR – „prezent, dar nu votez” – nu poate fi folosită pentru a bloca un amendament în comisie și a acuzat o interpretare forțată a regulamentului. De partea cealaltă, Bogdan Huțucă a rămas ferm pe poziție și a spus că prezența în sală contează la stabilirea pragului necesar pentru adoptare, indiferent dacă unii parlamentari aleg să nu voteze efectiv.

AUR a amplificat tensiunea. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a explicat că absența votului a fost „o opțiune politică” și a motivat că partidul nu poate susține un amendament pe care îl consideră „nedemocratic și neconstituțional”. În esență, AUR a vrut să transmită că este prezent la lucrări, dar refuză să valideze prin vot o propunere pe care o consideră în afara logicii legii pensiilor.

Tocmai această formulă — prezență fără vot — a devenit nucleul blocajului. Pentru PSD, ea a echivalat cu o formă de eschivare politică menită să saboteze amendamentul fără asumarea unui vot explicit împotrivă. Pentru conducerea ședinței și partidele din jurul ei, însă, simpla prezență a parlamentarilor AUR în sală a ridicat pragul necesar pentru adoptare.

Din acel moment, disputa tehnică s-a transformat într-un scandal politic. PSD a acuzat PNL și USR că folosesc „chichițe procedurale” pentru a respinge măsuri sociale, iar USR a replicat că PSD blochează dezbaterile pentru a-și face capital de imagine împreună cu AUR. În paralel, parlamentarii PSD au părăsit sala, lucrările au fost suspendate, iar pauza s-a prelungit ore în șir.

Când ședința s-a reluat, după ora 15.00, conflictul nu s-a stins, ci s-a mutat într-un schimb dur de replici între PSD și AUR. Daniel Zamfir i-a acuzat pe parlamentarii AUR că „nu sunt la muncă”, iar Petrișor Peiu a insistat că neparticiparea la vot a fost un gest politic deliberat, menit să respingă un mecanism pe care îl consideră neconstituțional și arbitrar.

Într-un final amendamentul PSD a fost respins la al doilea vot. Rezultatul: 23 de voturi PENTRU, 19 voturi împotrivă, 1 abținere. Parlamentarii AUR: ”prezent, nu votez”.