Primul petrolier sud-coreean care ocolește blocada din Strâmtoarea Ormuz prin Marea Roșie

Un petrolier sud-coreean a traversat Marea Roșie, fiind primul care a făcut acest lucru de la blocarea Strâmtorii Ormuz în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat vineri Seul.
Sursă Foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter Ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
17 apr. 2026, 11:42, Știri externe

Coreea de Sud, care depinde în mare măsură de importurile de hidrocarburi, încearcă să-și asigure aprovizionarea de când atacurile americane și israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie au determinat Teheranul să închidă accesul la Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea face obiectul, începând de luni, unui blocaj american asupra navelor care pleacă din sau se îndreaptă către porturile iraniene, potrivit Le Figaro.

Seul a anunțat în aprilie trimiterea a cinci nave sub pavilion sud-coreean către portul saudit Yanbu de la Marea Roșie pentru a stabili rute alternative.

Ministerul Afacerilor Maritime din Coreea de Sud a raportat vineri „primul caz de transport de țiței către țară prin Marea Roșie, o ocolire a blocadei din Strâmtoarea Ormuz”.

Președintele Lee Jae Myung a lăudat un „rezultat prețios” și a mulțumit marinarilor, într-o publicație pe X.

Kang Hoon-sik, șeful de cabinet al președintelui, a declarat miercuri că Coreea de Sud și-a asigurat până la sfârșitul anului un stoc de 273 de milioane de barili de țiței prin rute care nu includ strâmtoarea blocată.

Această cifră este echivalentă cu mai mult de trei luni din necesarul de aur negru al țării asiatice, pe baza cifrelor de anul trecut, a spus Kang.

Acest oficial s-a întors recent dintr-o călătorie în Kazahstan, Oman, Arabia Saudită și Qatar, cu scopul de a găsi surse de aprovizionare cu combustibil.

