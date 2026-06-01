Iran deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele japoneze, anunță președintele Masoud Pezeshkian

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian a anunțat luni că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru transportatorii japonezi. Acesta a dat asigurări guvernului de la Tokyo că Teheranul va facilita trecerea în siguranță a navelor japoneze prin Strâmtoare.
Radu Mocanu
01 iun. 2026, 17:52
Angajamentul Teheranului a fost transmis direct de către Masoud Pezeshkian în cadrul unei convorbiri telefonice purtate cu prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi. 

„Vom încerca să oferim o trecere lină și ușoară pentru navele japoneze”, transmite președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, citat de AFP. 

Impactul închiderii Strâmtorii Ormuz

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, la finalul lunii februarie, Stramtoarea Ormuz a fost blocată în cea mai mare parte. Ruta este tranzitată de o cincime din fluxul internațional de petrol, iar închiderea acesteia a dus la o creștere masivă a prețurilor petrolului. 

Încă din luna martie, Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale a Energiei avertiza că blocajul Strâmtorii Ormuz va cauza cea mai importantă criză energetică din istorie. „Această criză echivalează, în acest moment, cu două crize petroliere și un colaps al pieței gazelor la un loc”, spune Birol în luna martie.  

Asia, regiunea cea mai afectată de criza petrolului

Asia a fost una dintre cele mai afectate zone de închiderea Strâmtorii Ormuz, întrucât în 2024, peste 80% din petrolul și gazele transportate prin Strâmtoare au ajuns în Asia. China, India, Japonia și Coreea de Sud au fost principalii importatori. 

Tot în luna martie, Sanae Takaichi, a cerut Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) să pregătească o nouă eliberare din rezervele strategice de petrol pentru a combate creșterile de prețuri la energie. 

