USR vrea reguli noi pentru panourile cu „sfaturi” medicale: aviz de la Colegiul Medicilor şi numele finanţatorului

Anunţul a fost făcut de parlamentar pe Facebook, în contextul apariţiei unui panou publicitar de mari dimensiuni care promovează naşterea naturală şi susţine că „prin cezariană lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil. De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a transmis Corina Atanasiu.

Deputata precizează că intervenţia chirurgicală nu transmite „nimic genetic de la mamă la făt” şi subliniază că decizia privind naşterea prin cezariană este una medicală, luată de comun acord între medic şi viitoarea mamă.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a mai scris parlamentarul.

Corina Atanasiu şi-a argumentat demersul invocând şi un caz petrecut în urmă cu câteva luni la Constanţa, unde o femeie a murit după ce, potrivit deputatei, propaganda împotriva cezarienei a influenţat decizia cuplului de a opta pentru o naştere naturală. Parlamentarul afirmă că, în momentul apariţiei complicaţiilor, soţul femeii ar fi refuzat intervenţia medicilor şi efectuarea unei cezariene.

„Nu putem înşira ura pentru ştiinţă şi dorinţa de manipulare a minţilor mai puţin echipate chiar pe toate gardurile. Pentru că acestea se traduc în femei moarte. Şi aşa, online-ul a furnizat scena perfectă pentru toţi ignoranţii şi şarlatanii”, a mai transmis deputata USR.