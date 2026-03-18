George Simion: Nu luptăm pentru pomeni. Nu ne cereți să fim complici cu PSD la transformarea românilor în cerșetori

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri în Parlament că formațiunea susține indexarea pensiilor și a criticat actuala coaliție, acuzând PSD că promovează măsuri care, în opinia sa, „transformă oamenii în cerșetori”.

„Nu pentru pomeni luptăm, ci pentru indexarea pensiilor. Nu ne cereți să fim complici cu PSD la transformarea românilor în cerșetori”, a afirmat Simion, explicând de ce parlamentarii AUR nu au votat pachetul de solidaritate propus de PSD.

AUR: 1.300 de amendamente la buget

Acesta a susținut că AUR a depus peste 1.300 de amendamente la bugetul de stat și a cerut dezbaterea acestora, menționând că partidul său urmărește respectarea legii, inclusiv în ceea ce privește indexarea pensiilor cu rata inflației.

„Amendamentele noastre, peste 1.300 la bugetul național, trebuie dezbătute. Și asigurăm pensionarii de toate categoriile că vor obține cel puțin un sprijin din partea statului și asta va fi cu votul nostru în plen”, a spus liderul AUR.

Simion: Fără ajutoare „din milă”

„Punem pe masa ministrului de Finanțe, a tuturor partidelor și în atenția opiniei publice o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensiile, persoanele cu dizabilități și bursele pentru elevi și studenți și asigură un deficit în parametrii acceptați de partenerii noștri internaționali”, a spus Simion.

În același timp, liderul AUR a declarat că partidul respinge ideea acordării unor ajutoare punctuale în locul măsurilor permanente și a susținut că românii „nu trebuie să stea cu mâna întinsă la ajutoare date din milă”.

Simion: Nu pomeni, ci pensii indexate

„Ceea ce PSD-ul și PNL-ul fac acum doar pentru spectacol îi costă mult pe românii care sunt în situații vulnerabile. De aceea vreau să transmit tuturor pensionarilor din România că ne vom lupta pentru ei și pentru adoptarea amendamentelor noastre pentru respectarea legilor din România și pentru ceea ce trebuie să se întâmple din punct de vedere legal, indexarea pensiilor cu rata inflației”, le-a transmis românilor Simion. „Noi vom lupta cu adevărat pentru ei. Nu să primească pomeni o dată înainte de Paște, ci să li se indexeze pensia așa cum este normal”, a afirmat acesta.

AUR nu a votat pachetul de solidaritate

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor din comisiile de buget asupra proiectului de buget de stat. Marți, un amendament al PSD privind acordarea unor ajutoare unice pentru pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei a fost susținut și de parlamentarii AUR. Miercuri, însă, pachetul de solidaritate propus de PSD nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Acesta a înregistrat 23 de voturi pentru din 51 de parlamentari prezenți, sub pragul majorității necesare. Deși prezenți în comisie, parlamentarii AUR nu au votat. Ședința a fost marcată de dispute privind procedura de vot și solicitări de renumărare a voturilor.

Simion: Comisie simulacru

Simion a criticat și modul de desfășurare a lucrărilor din comisia de buget, pe care a descris-o drept o „comisie simulacru”, în care „oamenii capabili” ai formațiunii sale „au fost tărâți” și a susținut că AUR nu va susține măsuri care, în opinia sa, afectează categoriile vulnerabile.