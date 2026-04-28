A bătut George Simion palma cu PSD? Liderul AUR: „Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu PSD”

Liderul AUR, George Simion, a respins marți, într-o conferință de presă, acuzațiile potrivit cărora ar fi încălcat promisiunile făcute alegătorilor în ceea ce privește o eventuală colaborare cu PSD.

Înainte de alegerile parlamentare din 2024, George Simion afirma că exclude orice înțelegere cu social-democrații și că, în cazul unei guvernări comune, și-ar da demisia din funcțiile publice.

El a declarat: „Nu bat palma cu PSD, eu sunt singurul capabil să termin cu PSD-ul în România. Dacă intrăm la guvernare cu PSD, îmi dau demisia din toate funcțiile”.

Întrebat dacă și-a „încălcat cuvântul” după ce anterior a spus că nu va colabora cu PSD, liderul AUR a spus că susține ceea ce a declarat și că nu există o coaliție de guvernare.

„Am văzut pe toate paginile de Facebook și în toate rețelele și la posturi de televiziune o declarație a mea din 2024 în campania pentru alegerile prezidențiale în care, dacă vă veți uita atent, am spus că nu vom face o coaliție de guvernare. Nu, nu mi-am înșelat alegătorii și alegătorii noștri sunt în spatele nostru.”, a spus Simion.

Acesta a susținut că anumite declarații sunt scoase din context și folosite în scop politic.

„În ultimele 24 de ore, circulă pe rețelele de socializare un clip în care eu la Sebastian Zachman spun că nu voi face o coaliție de guvernare cu PSD-ul. Spun chestiunea asta suficient de clar încât să înțeleagă toată lumea și prin depunerea acestei moțiuni încearcă unii și alții să acrediteze că iată, s-au pupat mirii. Asta este propaganda lor.”

„Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu Partidul Social-Democrat. Respectiv, eu mi-am onorat promisiunea.”, a continuat Simion.

În același timp, liderul AUR a declarat că și alte formațiuni politice, dând exemplu de USR, ar trebui să dea explicații privind guvernarea.

„Ar fi bine ca cineva să se ducă către domnul Ilie Bolojan, să se ducă către USR, pentru că ei au fost în pact în ultimele zece luni și să explice oamenilor că ei au compus o coaliție de guvernământ.”, a spus el.

Totodată, George Simion a explicat și motivul pentru care AUR a decis să susțină moțiunea de cenzură împreună cu PSD.

„AUR este un partid democratic care are, după lovitura de stat din 6 decembrie 2024, intenția să folosească toate pârghiile posibile și imposibile ca România să revină la democrație.”

„A acuza AUR că a depus o moțiune de cenzură când și-a pus semnătura că a inițiat acest act este o mojicie. Repet, nu ne este frică și avem proprietatea termenilor.”