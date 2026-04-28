Prima pagină » Breaking News » Simion, după depunerea moțiunii de cenzură: Sperăm să nu fim arestați pentru asta

Simion, după depunerea moțiunii de cenzură: Sperăm să nu fim arestați pentru asta

Președintele AUR, George Simion, a declarat după depunerea moțiunii de cenzură că România nu mai este o democrație consolidată. „Sperăm să nu fim arestați pentru asta”, a transmis Simion. Președintele AUR nu a fost însoțit de niciun lider PSD, deși ambele partide au inițiat moțiunea.
Marian Neacșu: Moțiune va trece. Dacă, suntem pregătiți să mergem în opoziție
„Mulțumesc României". Maia Sandu l-a grațiat și predat pe fostul șef al SIS, Alexandru Bălan, în Belarus, la schimb cu un cetățean moldovean captiv în Rusia. Bălan a fost acuzat de trădare. Medierea, cu sprijinul SUA
Abrudean: Vom avea un birou reunit al celor două camere în care stabilim calendarul moțiunii
George Simion a refuzat să răspundă la întrebarea: „Este PSD un partid corupt?"
A bătut George Simion palma cu PSD? Liderul AUR: „Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu PSD"
Petru Mazilu
28 apr. 2026, 14:22, Politic

George Simion a declarat marți, la Parlament, că moțiunea a fost semnată de 251 de parlamentari.

El a spus că AUR nu are nicio alianță cu PSD și că este vorba doar de o procedură parlamentară.

„Suntem absoluți uimiți de modul nedemocratic în care unii și alții încearcă să expună ideologii (…) nu avem nicio înțelegere cu PSD, nu vom intra în nicio coaliție (…) nu ne-am angajat să facem o coaliție sau alta, ne-am angajat să depunem această moțiune de cenzură”, a declarat Simion.

El a mai spus că „România nu mai este o democrație consolidată”.

„Sperăm să nu fim arestați pentru asta”, a adăugat Simion.

Președintele AUR a refuzat să vehiculeze nume de premier și a vorbit din nou despre alegerile anticipate.

Recomandarea video

