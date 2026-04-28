Simion, după depunerea moțiunii de cenzură: Sperăm să nu fim arestați pentru asta

George Simion a declarat marți, la Parlament, că moțiunea a fost semnată de 251 de parlamentari.

El a spus că AUR nu are nicio alianță cu PSD și că este vorba doar de o procedură parlamentară.

„Suntem absoluți uimiți de modul nedemocratic în care unii și alții încearcă să expună ideologii (…) nu avem nicio înțelegere cu PSD, nu vom intra în nicio coaliție (…) nu ne-am angajat să facem o coaliție sau alta, ne-am angajat să depunem această moțiune de cenzură”, a declarat Simion.

El a mai spus că „România nu mai este o democrație consolidată”.

„Sperăm să nu fim arestați pentru asta”, a adăugat Simion.

Președintele AUR a refuzat să vehiculeze nume de premier și a vorbit din nou despre alegerile anticipate.