Prima pagină » Știrile zilei » „Regret că nu am putut ajunge la un compromis rezonabil”. Eugen Tomac, după desemnarea lui Veștea drept premier

„Regret că nu am putut ajunge la un compromis rezonabil”. Eugen Tomac, după desemnarea lui Veștea drept premier

Eugen Tomac a declarat, în urma desemnării ca premier a lui Adrian Veștea, că regretă că „nu am putut ajunge la un compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern”.
„Regret că nu am putut ajunge la un compromis rezonabil”. Eugen Tomac, după desemnarea lui Veștea drept premier
Eugen Tomac/Mediafax Foto
Ioana Târziu
14 iun. 2026, 09:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Duminică, în urma desemnării lui Adrian Veștea drept premier de către președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac a declarat că a fost „sincer, onest, deschis spre orice compromis rezonabil, care să ofere rapid țării un guvern”.

Însă, el a precizat că „nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru”.

Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea”, a menționat Tomac.

„Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o”, a transmis Eugen Tomac, mulțumindu-i de asemenea și lui Nicușor Dan, „pentru încrederea acordată”.

Regret că nu am putut convinge, dar am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România. Vă mulțumesc și îi urez mult succes premierului desemnat”, a concluzionat acesta.

Recomandarea video

Ce trebuie să știe șoferii români care merg în concediu în Grecia vara asta
G4Media
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Dosarul transnistrean nu va împiedica aderarea Republicii Moldova la UE. Vicepreședintele Parlamentului European spune când pot fi încheiate negocierile
Gandul
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Cancan
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport
Cât costă cireșele, căpșunile și caisele în Piața Obor din București
Libertatea
Cele 3 legume care trebuie evitate când e caniculă. Expertiza dr. Bogdan Istrate, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia