„Regret că nu am putut ajunge la un compromis rezonabil”. Eugen Tomac, după desemnarea lui Veștea drept premier

Duminică, în urma desemnării lui Adrian Veștea drept premier de către președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac a declarat că a fost „sincer, onest, deschis spre orice compromis rezonabil, care să ofere rapid țării un guvern”.

Însă, el a precizat că „nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru”.

„Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea”, a menționat Tomac.

„Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o”, a transmis Eugen Tomac, mulțumindu-i de asemenea și lui Nicușor Dan, „pentru încrederea acordată”.

„Regret că nu am putut convinge, dar am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România. Vă mulțumesc și îi urez mult succes premierului desemnat”, a concluzionat acesta.