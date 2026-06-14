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Adrian Veștea îl făcea praf pe Nicușor Dan în campanie. Acum, președintele îl desemnează premier

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a reaprins controversele politice din jurul relației dintre cei doi. Un videoclip mai vechi de campanie, în care liberalul îl critica dur pe actualul șef al statului, a fost distribuit din nou în spațiul public de deputatul USR Emanuel Ungureanu.
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Gabriel Negreanu
14 iun. 2026, 12:44, Politic
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În mesajul care însoțește clipul, parlamentarul USR susține că Veștea „ștergea pe jos cu Nicușor Dan” în campanie și lansează acuzații dure la adresa președintelui, pe care îl acuză că ar încerca să lovească în PNL și în liderul liberal Ilie Bolojan. Ungureanu afirmă, fără a prezenta dovezi în mesajul citat, că desemnarea lui Veștea ar fi fost făcută „din ură pură față de Ilie Bolojan”.

„Nicușor Dan vrea să demoleze PNL cu ajutorul Securistanului”, a scris deputatul USR, care îl acuză pe președinte că ar fi „omul sistemului securist”. În aceeași postare, Ungureanu îl numește pe Adrian Veștea „o unealtă bleagă a SRI” și susține că acesta îl ataca anterior pe Nicușor Dan într-un clip electoral.

În videoclipul readus în atenție, Adrian Veștea îl descria pe Nicușor Dan drept un politician care blochează proiecte, nu unul care construiește. Liberalul folosea o comparație cu „copilul care dărâmă castelul de nisip” și afirma că acesta „a crescut să devină primarul general al Bucureștiului”.

„Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme Poliția”, spunea Veștea în clipul de campanie. Liberalul mai afirma că Nicușor Dan „nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București” și că „va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc”.

Azi cei doi au stat unul lângă altul

Atacul din campanie contrastează puternic cu declarațiile făcute duminică de președintele Nicușor Dan, care l-a prezentat pe Adrian Veștea drept un politician cu experiență administrativă. Șeful statului a spus că Veștea „a parcurs toate etapele administrative”, fiind primar, președinte de consiliu județean și ministru, și a invocat experiența acestuia în atragerea de fonduri europene și în gestionarea bugetelor.

La rândul său, Adrian Veștea i-a mulțumit președintelui pentru încredere și a declarat că își asumă responsabilitatea formării unui guvern „într-un moment de criză politică”. Liberalul a spus că își dorește „un guvern politic” care să își asume reforme și să mențină România pe direcția pro-occidentală.

Ilie Bolojan a calificat desemnarea drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere” a PNL, susținând că partidul nu a fost informat în prealabil despre intenția președintelui. De partea cealaltă, reprezentanți USR au criticat procedura și au susținut că Nicușor Dan ar fi trebuit să reia consultările cu partidele înainte de a desemna un nou candidat pentru funcția de premier.

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