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Ludovic Orban: „Nicușor Dan a încălcat de 2 ori Constituția”. Reacția fostului președinte PNL la desemnarea premierului

Fostul lider al PNL Ludovic Orban a declarat că președintele Nicușor Dan a încălcat de 2 ori Constituția, în urma desemnării lui Adrian Veștea drept premier.
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Ioana Târziu
14 iun. 2026, 12:35, Politic
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Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a declarat, duminică, printr-o conversație telefonică, faptul că „Nicușor Dan a încălcat de două ori Constituția”.

„O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar care nu era susținut de partidul respectiv”, a precizat Orban.

„A doua încălcare era după depunerea mandatului de către Tomac, fără să facă consultări politice”, a adăugat fostul lider liberal.

„Este o desemnare făcută împotriva regulilor scrise și nescrise ale democrației. Este o încălcare evidentă a Constituției”, a specificat Orban

Fostul președinte al PNL a mai transmis că „e un atac grosolan asupra democrației și e o acțiune care arată premeditarea lui Nicușor Dan în distrugera coaliției într-un moment în care România avea nevoie de stabilitate”.

„E inacceptabil”, a transmis Ludovic Orban.

„Nimeni în istoria postdecembrista, nu a făcut desemnări faără consultări și fără să desemneze candidați propusi de partide”, a conchis fostul lider PNL.

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